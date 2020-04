Bị nhắc quên đeo khẩu trang, du khách người Ý đáp trả bằng hành vi thô tục

Trưa 13/4, bài viết của tài khoản Trần Phong (đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng) được nhiều người chú ý và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội . Nội dung bài đăng nói về một nam du khách ngoại quốc, đi xe máy trên cầu sông Hàn nhưng không đeo khẩu trang.

Hình ảnh nam du khách được chia sẻ trên mạng xã hội.



Anh Phong nhìn thấy và nhắc nhở người này nên đeo khẩu trang đúng theo quy định; tuy nhiên anh ta không nghe mà tiếp tục phóng xe về khách sạn M.F (Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại khách sạn, người này còn làm ra những hành vi thô tục hướng về anh Phong vì lời nhắc nhở trước đó.



Được biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng). Theo thông tin từ Tiền Phong, danh tính du khách nước ngoài này chính là Dolci Lorenzo (quốc tịch Ý, lưu trú tại 14 Loseby, phường An Hải Bắc).



Tối 13/4, UBND phường An Hải Bắc cho biết, đơn vị đã quyết định xử phạt hành chính ông Dolci 200.000 đồng về lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng.



Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã nhắc nhở du khách người Ý về việc chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang đúng theo quy định, đồng thời cảnh cáo người này hành vi xúc phạm người khác.

UBND phường An Hải Bắc bổ sung, ông Dolci Lorenzo bị cảnh cáo không được tái phạm hành vi thiếu văn hóa trên, đồng thời không gây ảnh hưởng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn, theo Zing.vn.



Trước đó, UBND phường An Hải Bắc cũng đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm lỗi không đeo khẩu trang trên địa bàn.

Thùy Nguyễn (t/h)