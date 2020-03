Bị phát hiện “ăn vụng” nhưng chồng vẫn cố đấm ăn xôi liên bạc với bồ

Kính chào quý báo, tôi biết chuyện này cũng chẳng hay ho gì để đưa ra bàn luận nhưng hiện giờ tôi đang bế tắc, rất mong được chia sẻ. Tôi năm nay 32 tuổi, đã có chồng và 2 con. Chồng tôi đi làm ăn xa nhà 8 năm nay nên tình cảm cũng không được mặn nồng lắm. Thời gian gần đây vợ chồng tôi mất dần quan điểm chung nên hay lục đục. Tôi phát hiện chồng liên lạc với người đàn bà khác. Tôi đã khuyên anh dừng lại và cũng có nói chuyện với người phụ nữ kia, cô ấy đã chặn số điện thoại, zalo, facebook của chồng tôi nhưng anh ấy vẫn cố tìm mọi cách để liên lạc.

Tôi biết, chồng là người có trách nhiệm với gia đình , rất yêu thương các con nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Có lẽ anh ấy không còn tình cảm với tôi nữa. Bây giờ, tôi cứ nhắc đến chuyện này là anh ấy chối cãi bảo là nghĩ quá lên. Nhưng với bản năng của người phụ nữ, tôi biết chồng đang có mối quan hệ thân thiết với người phụ nữ kia, bởi chỉ cần đọc tin nhắn của họ gửi cho nhau là đủ hiểu. Giờ tôi không biết nên làm thế nào? Nếu chia tay con tôi sẽ rất đáng thương, nhưng sống tiếp thì thấy hôn nhân như địa ngục. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Nga Hoàng (Hải Phòng)

Chào bạn, có lẽ lúc bàn bạn đang rất buồn và bế tắc. Buồn vì chồng liên lạc với người phụ nữ khác mà khuyên can nhiều lần vẫn không có tác dụng. Bế tắc vì chẳng biết nên tiếp tục hay dừng lại trong cuộc hôn nhân này. Nếu tiếp tục sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đau khổ nhưng nếu dừng lại con cái sẽ thiệt thòi, tổn thương?

Tôi vô cùng đau khổ khi biết chồng luôn cố gắng liên lạc với người phụ nữ khác dù trước đó đã bị dằn mặt

Theo như bạn chia sẻ, tôi hiểu rằng, thời gian này vợ chồng bạn có nhiều chuyện lục đục vì không cùng quan điểm, sau đó bạn phát hiện chồng liên lạc với người phụ nữ khác và theo bạn đó là mối quan hệ thân thiết trên tình bạn. Nhưng tôi băn khoăn không biết có điều gì, có những lời nói như thế nào khiến bạn hiểu rằng đó là mối quan hệ ngoài luồng? Từ ngày biết chuyện đó, bạn đã tìm hiểu nguyên nhân xem điều gì khiến anh ấy lại có những mối quan hệ như vậy? Là do tính cách lăng nhăng, trăng hoa hay do tình cảm anh ấy đã thay đổi hay do những vấn đề nảy sinh sinh trong mối quan hệ vợ chồng? Nếu bạn chưa rõ những vẫn đề này thì hãy dành thời gian tìm hiểu nó. Bởi cùng là ngoại tình nhưng có dăm bảy kiểu khác nhau. Có những lý do ngoiaj tình có thể chấp nhận được nhưng cũng có những lý do không thể tha thứ. Vì thế, bạn nên biết rõ nguyên nhân trong câu chuyện này.

Đổ vỡ hôn nhân là điều không ai muốn, nó làm tổn thương bản thân chúng ta và cả các con. Nên bạn hãy cân nhắc kỹ về tình cảm của mình. Nếu thực sự còn yêu thương, còn muốn giữ hạnh phúc gia đình thì hãy nói chuyện với anh ấy thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng để biết được suy nghĩ, tình cảm và tình yêu gia đình của anh ấy ra sao. Anh ấy muốn cố gắng cùng bạn để xây dựng gia đình hạnh phúc thì hãy cho anh ấy cơ hội. Việc chia sẻ này còn giúp hai người hiểu nhau hơn, giúp vợ chồng bạn hiểu được cả hai đang cần gì, muốn gì và nên thay đổi như thế nào.

Trong trường hợp bạn cố gắng hết mọi cách nhưng anh ấy không thay đổi, vẫn cố tìm kiếm người phụ nữ kia, vẫn để vợ tổn thương, mất niềm tin thì bạn có thể đi theo tiếng gọi con tim là ly thân một thời gian hoặc ly hôn. Nhưng dù bạn lựa chọn như thế nào đi nữa thì hãy tin tưởng vào bản thân mình. Hy vọng bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho cuộc hôn nhân này.

Chuyên gia tâm lý VI AN