Bị phát hiện dâm ô bé gái, gã hàng xóm liền chui xuống gầm để trốn tội

Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình ) đang thụ lý vụ án dâm ô trẻ do N.Đ.H. (SN 1977, trú thôn 3 xã Đô Lương, huyện Đông Hưng). Bước đầu, đối tượng này đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 9/4, N.Đ.H. sang nhà cháu N.T.K.N. (SN 2011, cùng ở thôn 3 xã Đô Lương) chơi. Khi thấy nhà vắng người, H. nổi thú tính, kéo cháu N. vào phòng ngủ thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em.

Khi đang thực hiện hành vi đồi bạn thì H. bị bố của cháu bé phát hiện. Thấy vậy, H. dừng hành vi và vô cùng lo sợ. Trong lúc sợ hãi, hắn chui xuống gần giường nhà cháu N. để trốn.

Ngay sau đó, gia đình cháu N. trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Công an có mặt tại hiện trườn áp giải H. về trụ sơ Công an huyện Đông Hưng để điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều ngày 9/4, sau khi nắm bắt được thông tin, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em của Sở đã chỉ đạo lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình cụ thể.

Về nghi phạm của vụ án này, theo chính quyền địa phương, H. đã có gia đình, sống gần nhà cháu N.. Từ trước đến nay, H. chưa từng có tiền án, tiền sự nào. Hiện H. đang bị tạm giam ở trụ sở Công an huyện Đông Anh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an Đà Nẵng cũng thụ lý một vụ dâm ô tương tự. Theo điều tra, đêm 6/4, Công an phường Thọ Quang nhận được đơn của gia đình cháu T. (SN 2011, trú phường Thọ Quang), tố cáo ông L.P.T. về hành vi dâm ô đối với cháu T.

Sau đó, T. chạy về nhà, kể toàn bộ sự việc với phụ huynh. Ngay trong đêm đó, gia đình bé T. đã đến Công an phường Thọ Quang trình báo sự việc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triệu tập ông T. lên làm việc. Theo thông tin trên báo VTC News, bước đầu, tại cơ quan điều tra, ông T. đã thừa nhận hành vi của mình.

