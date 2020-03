Your browser does not support HTML5 video.

Bị phát hiện khi đang trộm xe máy nam thanh niên rút dao đe dọa rồi nhanh chóng tẩu thoát 20:17 31/03/2020 Khi đang định tẩu thoát cùng chiếc xe máy vừa bẻ khóa thành công, nam thanh niên bị một người đàn ông phát hiện, hắn liền rút dao đe dọa. May mắn người đàn ông không bị thương và đã giữ lại được chiếc xe