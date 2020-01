Bị phong tỏa bởi virus corona, Vũ Hán hóa 'thành phố ma'

Liên quan đến tình hình diễn biến dịch viêm phổi cấp do virus corona mới 2019-nCoV, theo số liệu mới nhất được công bố sáng 29/1, đã có 132 người tử vong, hơn 6.000 trường hợp nhiễm virus corona. WHO mới đây cũng đã cảnh báo nguy cơ toàn cầu ở mức cao đối với dịch bệnh này.

Thành phố Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - nơi đầu tiên ghi nhận các trường hộ đầu tiên nhiễm virus lạ và là tâm dịch. Trước diễn biến phức tạp và sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, Vũ Hán đã ban bố cảnh báo cấp cao nhất, thực hiện nội bất xuất ngoại bất ngập để tránh virus lây lan.

Cụ thể, từ ngày 23/1, Vũ Hán chính thức thực hiện lệnh phong tỏa thành phố. Theo đó, tất cả các chuyến tàu hỏa và máy bay, phương tiện giao thông công cộng như xe bus cũng phải ngừng hoạt động. Không những vậy, sau đó thậm chí ô tô riêng cũng bị cấm lưu thông trên đường. Nhiều chốt chặn được cảnh sát dựng ở khắp các khu vực trên thành phố để kiểm soát phương tiện và ngăn cản việc người dân rời khỏi thành phố.

Là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc với khoảng 11 triệu dân, Vũ Hán vốn là một thành phố năng động, đông đúc. Vị trí địa ký cũng khiến Vũ Hán trở thành đầu mới giao thông quan trọng, là trung tâm vận tải chính với hàng loạt tuyến đường sắt, đường bộ và đường cao tốc nối với các thành phố lớn ở 2 miền Nam - Bắc, Đông - Tây của Trung Quốc.

Vũ Hán vắng vẻ trong ngày cận Tết. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, sau khi thực hiện phong tỏa, Vũ Hán trở nên vắng lặng đến khó tin. Do virus corona mới 2019-nCoV truyền từ động vật sang người, lây từ người sang người qua đường hô hấp nên người dân tại Vũ Hán hạn chế ra ngoài để bảo vệ bản thân khỏi virus. Theo những hình ảnh được người dân tại đây chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội , Vũ Hán thực sự vắng vẻ giống như một "thành phố ma", không có sự sống.

