Bí quyết dùng sữa rửa mặt giúp cụ bà U60 sở hữu làn da trẻ trung hơn gái 18

Bà cho biết, lý do trộn 2 sản phẩm này là vì không muốn da phải chịu áp lực tẩy rửa quá nhiều. Một bên sản phẩm chứa AHA/ BHA, một bên cung cấp thêm độ ẩm, dưỡng da trắng sáng mịn màng sẽ giúp da có được chế độ chăm sóc toàn diện.



Sau đó, bà rửa sạch mặt với nước, dùng khăn cotton thấm nhẹ cho khô da, để da sạch sẽ hết mức có thể.



Trước khi massage, bà Lily bôi một chút serum để giảm độ ma sát giữa da tay và da mặt.



Đầu tiên, nắm 2 tay lại thành nắm đấm, tiếp xúc mu bàn tay để massage da cổ.



Sử dụng phần khục tay ở ngón giữa và ngón áp út, di từ giữa lông mày lên trên trán, từ từ di chuyển từ giữa trán sang 2 bên. Ấn tiếp vào phần thái dương.

Dùng ngón trỏ vuốt vào đầu mắt, di chuyển lên trên và kết thúc ở đuôi mắt. Vuốt từ gò má ra sau tai, di chuyển xuống xương quai xanh.

Cuối cùng, ấn nhẹ vào phần bọng mắt.



Trị mụn ẩn bằng nước gạo. Nguồn: Góc của rư.