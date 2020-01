Cô nàng 'trên tạ' giảm liền 50kg trong 1 năm nhờ bí quyết này

Từng nặng đến 133kg, Namfon gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, vận động.

Cô nàng 27 tuổi đến từ Thái Lan tên Namfon Fon chính là một ví dụ. Từng nặng đến 133kg, Namfon gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, vận động.

Không những thế, cân nặng quá khổ cũng khiến cô gặp nhiều bất lợi về sức khỏe. Cô nàng thường xuyên bị tức ngực, khó thở ban đêm. Để cải thiện Sức Khỏe và vóc dáng, Namfon đã tìm đến việc tập luyện mỗi ngày từ năm 2016-2017. Tuy nhiên khi đó do không tìm hiểu quá nhiều về dinh dưỡng khi Giảm cân , Namfon vẫn không đạt được kết quả gì.

Chỉ sau 1 năm áp dụng, cô nàng 27 tuổi đã giảm ngoạn mục 50kg.

Mọi chuyện bẵng đi một năm, Namfon quyết định giảm cân trở lại vào năm 2018-2019. Sau khi tham khảo nhiều thông tin giảm cân trên mạng, kết hợp với các kiến thức thu được từ sách, báo; Namfon bắt đầu chú trọng vào dinh dưỡng, vạch ra mục tiêu tự nấu nướng tại nhà. Chỉ sau 1 năm áp dụng, cô nàng 27 tuổi đã giảm ngoạn mục 50kg.



Chế độ ăn uống



Để đạt được mốc cân nặng lý tưởng, Namfon luôn cố gắng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Phương pháp tập luyện



Cô tự học các bài tập trên mạng, tập trung vài những bài tập trên từng vùng như tay chân, lưng, vai, ngực, mông...

Vì không có điều kiện nên Namfon tự tập mà không có huấn luyện viêng riêng. Cô tự học các bài tập trên mạng, tập trung vài những bài tập trên từng vùng như tay chân, lưng, vai, ngực, mông... Nhờ kết hợp chặt chẽ giữa ăn uống và tập luyện, chỉ sau 1 năm áp dụng Namfon đã giảm được 50kg, con số này chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.



Your browser does not support HTML5 video.