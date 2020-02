Bí quyết giảm cân dành cho người cao tuổi

Căn bệnh thừa cân có những ảnh hưởng không nhỏ tới Sức Khỏe và đời sống của người lớn tuổi. Do vậy, không ít người cao tuổi tìm các giải pháp để giảm cân và kiểm soát cân nặng của mình. So với các lứa tuổi khác, giảm cân ở độ tuổi này cần có những lưu ý đặc biệt. Dưới đây là một số bí quyết giảm cân lành mạnh cho người cao tuổi.



Duy trì thực đơn HCD (Hypo Caloric Diet) là một trong những bí quyết giảm cân hữu hiệu nhất dành cho người cao tuổi. Áp dụng thực đơn giảm khẩu phần mỡ, chỉ duy trì hàm lượng mỡ từ 20 - 30 gam/ ngày là thích hợp nhất.

Theo phương pháp này, người cao tuổi nên tránh dùng mỡ động vật mà thay bằng các loại dầu mỡ có nguồn gốc thực vật, hạn chế tối đa các món ăn nhiều đường. Đồng thời, họ nên chia nhỏ thành nhiều bữa ăn trong ngày. Bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin như rau xanh, hoa quả tươi, sữa ít đường, nước ép… vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Thực tế việc hạn chế vận động là lý do dẫn đến tính trạng thừa cân, béo phì ở đại đa số người lớn tuổi. Do vậy, một trong những bí quyết giảm cân an toàn nhất dành cho người cao tuổi là áp dụng các bài tập giảm cân. Hơn nữa, tập thể dục thường xuyên còn giúp người già bảo vệ sức khỏe tốt hơn.