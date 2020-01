Gấp đôi hiệu quả giảm cân nhờ việc kết hợp đúng thực phẩm trong nhà bếp

Bơ đậu phộng về cơ bản là dạng xay nhuyễn của đậu phộng. Nó bao gồm khoảng 25% protein và là một nguồn protein thực vật tuyệt vời. Ngoài ra, bơ đậu phộng có hàm lượng carbs thấp và một nguồn chất béo lành mạnh, phù hợp cho những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc cho những người theo chế độ ăn kiêng low-carb.



Cà rốt chứa khoảng 10% carbs bao gồm tinh bột, chất xơ và đường đơn giản và cực kỳ ít đường. Ngoài ra, chúng là một nguồn vitamin A tuyệt vời dưới dạng beta-carotene và là nguồn cung cấp nhiều vitamin B, vitamin K và kali. Khi tiêu thụ cà rốt như một phần của bữa ăn chính sẽ giúp bạn tăng cảm giác no và giảm lượng calo tổng thể khi tiêu thụ.



Rau bina chứa ít carbs nhưng nhiều chất xơ không hòa tan - loại chất xơ này rất có lợi cho tiêu hóa. Bên cạnh đó, rau bina có một lượng lớn carotenoids, vitamin C, vitamin K, axit folic, sắt và canxi giúp làm giảm căng thẳng oxy hóa . Ngoài ra, rau bina có lượng nitrat cao giúp điều hòa huyết áp.



Táo bao gồm 85% nước, ít calo. Chúng rất giàu chất xơ , giúp no lâu và giảm sự thèm ăn, từ đó kiểm soát cân nặng . Hơn nữa, ăn táo còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và trí não, ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

Dứa có lượng calo thấp, hàm lượng nước cao khiến nó trở thành một món ăn nhẹ giảm cân lành mạnh lý tưởng. Ngoài ra, dứa rất giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa, kích thích giải phóng dịch dạ dày và dịch tiêu hóa để giúp thức ăn hòa tan.



Bên cạnh đó, chanh có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu giúp giảm cả trọng lượng cơ thể và lượng thực phẩm tiêu thụ. Chanh chứa axit citric - có khả năng đốt cháy chất béo cơ thể nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các loại thực phẩm khác. Các flavonoid trong chanh còn kích thích hệ tiêu hóa và tăng tiết dịch tiêu hóa.



Bơ có giá trị dinh dưỡng cao, giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Loại quả này cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì mức năng lượng và sức khỏe cao. Hơn nữa, bơ còn chứa chất phytochemical - nguồn nhiên liệu tự nhiên cần thiết cho cơ thể.



Dầu ô liu là một nguồn chất xơ lành mạnh, cung cấp gần 20% nhu cầu chất xơ hàng ngày. Lượng chất xơ cao đảm bảo hoạt động của hệ thống tiêu hóa, kích thích chuyển động trong ruột. Tiêu thụ loại thực phẩm này giúp bạn no lâu, ít đói, ngăn chặn cảm giác thèm ăn.



Cà chua chứa một lượng lớn lycopene - một chất chống oxy hóa có hiệu quả cao trong việc làm sạch các gốc tự do gây ung thư gây tổn hại cho hệ thống cơ thể. Ngoài ra, nó còn chứa rất nhiều vitamin A, kali và sắt. Cà chua tươi cũng chứa ít carbs (4%) và hàm lượng carb bao gồm chủ yếu là các loại đường đơn giản và các chất xơ không hòa tan.



Chuối đã được chứng minh có nhiều lợi ích sức khỏe như: giúp giảm cân, giảm béo phì, chữa rối loạn đường ruột, giảm táo bón và chữa các bệnh như kiết lỵ, thiếu máu, lao, viêm khớp , bệnh gút, thận và rối loạn tiết niệu. Ngoài ra, chuối không chứa bất kỳ chất béo nào, mỗi quả chỉ có 90 calo. Chuối dồi dào chất xơ giúp bạn no lâu.

Rau bina chứa nhiều loại protein dễ dàng bị phân hủy bởi các enzyme thành axit amin. Những protein này giúp tăng trưởng và phát triển cơ bắp. Chúng cũng làm tăng khả năng chữa lành vết thương của cơ thể, tăng cường quá trình trao đổi chất và khuyến khích tất cả các cơ quan hoạt động ở mức tối ưu.



Cá hồi là lựa chọn bữa ăn hoàn hảo cho những người muốn giảm cân vì hàm lượng protein cao giúp điều chỉnh hormone kiểm soát sự thèm ăn. Cá hồi lại còn ít calo, làm tăng tốc độ trao đổi chất và chứa chất béo không bão hòa đa thúc đẩy giảm cân lành mạnh.

Như đã đề cập ở trên, bơ kết hợp với cá hồi trở thành bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu.



Thực phẩm giàu protein đã được biết đến rất hiệu quả trong việc giảm cân và thịt gà là một trong số đó. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, cân nặng giảm nhanh và rõ rệt ở những người tiêu thụ ức gà thường xuyên. Nguyên nhân bởi, thịt gà có lượng calo thấp nhưng protein cao.



Ớt rất giàu capsaicin - hợp chất mang lại vị cay đặc trưng - giúp kiểm soát sự thèm ăn và tăng tốc độ đốt cháy calo cơ thể. Ngoài ra, ớt có thể cung cấp cho cơ thể một lượng chất dinh dưỡng khổng lồ đồng thời tác động tối thiểu đến lượng calo bạn tiêu thụ trong một ngày.



Nước chanh chứa là axit citric, thường được sử dụng như một chất làm sạch vì nó có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng mạnh mẽ.



Dù mật ong chứa nhiều đường nhưng lại có một lượng calo rất nhỏ, nhiều khoáng chất và vitamin mang lại cảm giác no cho cơ thể.



Bưởi không chỉ rất ngon mà còn là một món ăn nhẹ giảm cân tuyệt vời. Chúng có lượng calo thấp và lượng dinh dưỡng cao. Các nghiên cứu khác nhau tiết lộ, ăn bưởi thường xuyên thúc đẩy giảm cân. Nguyên nhân bởi, một loại enzyme trong cơ thể chúng ta có tên protein kinase kích hoạt AMP (AMPK) được "đánh thức" bởi nootkatone - một hợp chất hữu cơ trong bưởi. Điều này làm tăng sự trao đổi chất, giúp giảm cân.



Bơ và bưởi trong món salad là một sự kết hợp tuyệt vời. Bưởi có thể hỗ trợ việc hấp thụ các chất dinh dưỡng trong quả bơ. Chất béo lành mạnh trong bơ làm tăng khả năng hấp thụ lycopene trong hệ thống tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hao calo nhiều hơn, cung cấp nhiều năng lượng hơn. Bưởi và bơ là những thay thế tuyệt vời cho khoai tây chiên hoặc salad mì ống.



Hướng dẫn cách làm món SALAD GIẢM CÂN. Nguồn: Feedy VN.