Cô gái 'gần tạ' chia sẻ bí quyết giảm hơn 20kg trong 2 tháng khiến chị em sôi sục

Vốn sở hữu thân hình quá khổ cùng cân nặng 83kg, một cô gái đến từ Hàn Quốc đã không ít lần tự ti và xấu hổ về vóc dáng của mình. Do đó, cô nàng đã quyết tâm giảm béo để lấy lại tự tin cũng như cải thiện Sức Khỏe bản thân, giúp cơ thể thanh thoát và nhẹ nhàng hơn.

Cô nàng giảm được 21kg trong 2 tháng.



Trên Internet, cô nàng không ngần ngại chia sẻ chiến lược giảm béo siêu chi tiết của mình. Một số cư dân mạng đã thử áp dụng và cho biết, bản thân gầy hơn rất nhiều sau 2 tuần. Do đó, những ai đang đau đầu chưa biết giảm cân ra sao có thể tham khảo ngay!



Không uống thuốc giảm cân: Cô gái đến từ xứ sở Kim Chi cho biết, trước đó cô từng tìm đến thuốc giảm cân, chẳng những kết quả không như mong muốn mà còn gây ra tác dụng ngược. Từ kinh nghiệm của mình, cô nàng chia sẻ, việc dùng thuốc giảm cân chỉ khiến cơ thể tổn thương mà còn không có hiệu quả.



Uống 3 lít nước mỗi ngày: Cô sử dụng ấm đun nước 500cc để uống ít nhất sáu ly nước trở lên mỗi ngày, thói quen này giúp "tống" hết chất thải dư thừa trong cơ thể ra ngoài, cải thiện làn da.

Uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày.



Ăn sáng và ăn trưa chủ yếu là trái cây: Cô chỉ ra rằng bữa sáng rất quan trọng. Để duy trì thực đơn giảm cân chính xác, cô phải ăn một quả táo sau khi ngủ dậy, bữa trưa chủ yếu là các loại trái cây ít ngọt, sau đó là thịt nạc trắng (luộc hoặc hấp), thêm cá và thịt gà (bỏ da).



Bữa chiều sẽ ăn phô mai: Cô nàng ăn một cốc phô mai mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều để giúp dạ dày vận động và hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Cô nàng thường xuyên ăn trái cây.



Chỉ ăn thức ăn "lỏng" sau 6 giờ chiều: Sau 6 giờ, cô không tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm rắn nào, chủ yếu ăn đồ "lỏng", như súp và cháo.



Đồ ăn nhẹ và bữa tối: Mọi cô gái muốn giảm cân đều phải chăm sóc... miệng thật chu đáo. Ngay cả khi háo hức, cô nàng vẫn ăn đồ ăn nhẹ và ăn tối. Nếu bạn muốn ăn vặt, hãy dùng trái cây hoặc phô mai thay thế.



Ngủ nhiều: Cuối cùng, cô nàng cho biết: Điều quan trọng cần tuân thủ nếu muốn giảm cân là phải ngủ đủ giấc và không thức khuya.

Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.