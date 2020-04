Bí quyết giữ lửa hạnh phúc của cô vợ CEO: Ở nhà là “chia sẻ”, không phải là “hi sinh”

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 đang đe dọa đến sự an nguy của toàn dân, thời điểm này chính là lúc để con người sống chậm lại, có giây phút yêu thương dành cho tổ ấm nhỏ bé. Đặc biệt, với những đức ông chồng thường ngày bận rộn với công việc, đây chính là lúc để họ thấu hiểu, sẻ chia hơn với vợ vì những nỗi vất vả của công việc không tên trong nhà. Cuộc sống chậm rãi, nhưng không nhàm chán mà ngược lại sẽ trở nên đầy ý thơ khi hai trái tim hòa làm một.





Chọn làm hậu phương để chia sẻ cùng chồng

Hằng Ngô là một người phụ nữ 8X, sinh sống ở Sài Gòn. Cô từng là một nhà thiết kế giỏi giang, một CEO có tiếng. Thế nhưng, kể từ kghi mang bầu bé thứ 3, cô quyết định ở nhà.



Hằng chia sẻ rằng: "Công việc mình làm có thể chủ động được nên mình có nhiều thời gian ở nhà và dành cho gia đình. Một phần vì thích, một phần vì chồng mình đã quá bận, mình luôn muốn khi anh về sẽ thấy nhà cửa tươm tất, con cái gọn gàng và mâm cơm đầy đủ ngon lành nên mình tự nguyện lùi về sau làm hậu phương cho anh. Anh hay bảo mình là ở nhà một ngày anh thấy còn vất vả hơn anh đi làm nữa. Anh hiểu và thương mình nên mình cũng không thấy thiệt thòi gì cả. Khi quyết định lùi về sau mình nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất. Mình muốn dành trọn thời gian cho gia đình, con mình lớn cũng chỉ có một lần trong đời, mình muốn ở bên hai con nhiều nhất có thể và luôn để nhà là nơi anh muốn trở về sau một ngày mệt nhoài".

Gia đình hạnh phúc của Hằng Ngô và Dũng Nguyễn Gia đình hạnh phúc của Hằng Ngô và Dũng Nguyễn





Đối với nhiều người phụ nữ, lựa chọn ở nhà quả là sự đánh đổi “mạo hiểm”, bởi điều đồng nghĩa với việc mình sẽ phải vất vả hơn rất nhiều, từ chăm sóc con cái, thu xếp nhà cửa, nội trợ và bao nhiêu công việc không tên khác. Nhiều chị em, sau khi ở nhà cách ly 2 ngày đẫ lên mạng than thở về những cảm xúc bức bối, ngột ngạt khi ở nhà, mâu thuẫn khi hai vợ chồng thường xuyên có những quan điểm bất đồng,… Còn với Hằng Ngô, làm hậu phương cho chồng là tình nguyện, cô rất vui và không hề cảm thấy áp lực.



Với một người có tính cách hướng ngoại như Hằng, việc ở nhà, thuở đầu cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt chung của các thành viên. Cô cho biết rằng, hai bé đã đến tuổi đi học, nhưng vì đợt nghỉ dịch nên đành phải ở nhà, thành ra, việc trong các con cũng khá bận rộn.



Để lấy lại thăng bằng, cô đã lên kế hoạch, sắp xếp thời gian để cả nhà xích lại gần nhau hơn. Đúng 7h sáng hằng ngày, gia đình Hằng sẽ thức dậy. cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó chồng cô đi làm. Thời gian sau đó sẽ là của mẹ và con. Hằng sẽ rủ hai bé cùng làm bánh mì, bánh trôi, khoai tây chiên,… và cổ vũ để hai con hoàn thành sản phẩm. Bữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, khi hai bé lên ngủ, Hằng tự thưởng cho mình một cuốn sách để thư giãn, nếu thích, cô lại chat chit, trò chuyện và hỏi thăm bạn bè. Đến chiều, hai bé dậy, Hằng sẽ dạy các con học vẽ tranh, học chữ,làm kem, làm sữa chua,…



Tối đến, khi ông xã tan làm về, Hằng sẽ vào bếp chuẩn bị cơm canh nóng hổi và cả nhà cùng quây quần ăn bữa cơm tối. Đúng 9h, sau khi cho các con đi ngủ, hai vợ chồng tranh thủ mở bộ phim yêu thích ra xem, bàn luận về những tin tức xảy ra trong ngày, chia sẻ về công việc,…





Biến thời gian rảnh rỗi để “yêu lại từ đầu”

Hằng Ngô và ông xã Dũng Nguyễn hẹn hò nhau 3 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Tính đến nay, hai vợ chồng đã sống bên nhau được tròn 10 năm. Niềm vui nhân đôi khi tổ ấm nhỏ đủ nếp, đủ tẻ.



Cô chia sẻ, hôm 1/4 vừa rồi là ngày hiếm hoi mà chống cô ở nhà. Tuy công việc của Dũng có chậm lại một chút nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến dự định sắp tới của anh. Cả hai vợ chồng cô có điểm chung là luôn nhìn nhận mọi thứ đến với mình một cách tích cực nhất.



Hằng cho hay: "Vì bình thường anh ấy cực kì bận rộn rồi nên mình cũng quen. Với lại anh luôn lạc quan dù trong tình cảnh như thế nào, thậm chí anh luôn là người trấn an mình nữa. Anh bảo: 'Trong nguy có cơ' và tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp nên mình cũng luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ trong gia đình, sống tích cực và tự tạo niềm vui cho bản thân bằng dọn dẹp, nấu ăn , cắm hoa... Có lẽ chính vì vậy nên gia đình mình luôn ngập tràn niềm vui".



Dù làm công việc kinh doanh, nhiều lúc loay hoay với những đơn hàng, tư vấn cho khách nhưng Hằng rất đảm đang, hoàn thành vai trò làm mẹ, làm vợ. Cô nàng vô cùng khéo tay, thích trang hoàng góc bếp, chăm sóc vườn hoa, nấu nhũng món ăn ngon.

Hằng luôn tâm niệm "Muốn là Hoàng hậu trước hết phải để chồng trở thành Vua"

Thêm vào đó, chồng cô cũng rất tâm lý, biết sẻ chia. Tận dụng những lúc rảnh rỗi, anh không ngần ngại vào bếp nấu ăn giúp vợ. Mặc dù, trước khi nấu, anh đều phải nghiên cứu công thức trước rồi mới bắt đầu tiến hành. "Anh vào bếp là niềm vui lớn nhất của mấy mẹ con mình khi anh ở nhà. Cô con gái lớn muốn bố làm sữa hạt, bố liền cặm cụi ngồi đọc công thức để làm. Mình muốn ăn gì anh cũng đặt nguyên liệu về rồi bảo cả nhà cùng nhậu nhé. Khi anh làm việc thì mình chơi với các con, cùng nhau làm mọi thứ thì thấy thật hứng khởi, cũng như đây là một cơ hội để gần nhau hơn, tận hưởng cảm giác dành trọn cho gia đình và là khoảng lặng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những tháng ngày sau dịch để mọi việc sớm trở lại như bình thường", cô vợ xinh đẹp chia sẻ.



Bên nhau bao nhiêu năm, vợ chồng Hằng vẫn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm. Mỗi sáng, trước khi đi làm, ông xã không quên tặng vợ một nụ hôn và khi về tới nhà cũng vậy. Bí quyết để giữ lửa hôn nhân của cô nàng CEO thông minh, đảm đang như Hằng chính là: "Muốn là Hoàng hậu trước hết phải để chồng trở thành Vua".



Với Hằng: "Mỗi ngày trôi qua trong mùa dịch mình lại thấy gia đình có nhiều cơ hội để gắn kết và hiểu nhau hơn, có thời gian bên nhau nhiều hơn".



Phụ nữ chúng ta có quyền được yêu thương và tôn trọng, sẻ chia. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, đó không phải là đặc quyền để chúng ta áp đặt lên người bạn đời của mình. Hãy xem rằng, 15 ngày ở nhà hôm nay chính là phép thử để bạn và chồng có thể thấu hiểu nhau hơn. Đồng thời, hãy cho phép khó khăn và hoàn cảnh bên ngoài là chất xúc tác để tình yêu thêm bền chặt.

Minh Tú (t/h)