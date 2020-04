Bí quyết chăm sóc đôi môi căng mọng, quyến rũ chỉ với 5 bước cơ bản

Một đôi môi khô ráp, nứt nẻ và xỉn màu không những khiến chúng ta khó chịu, bên cạnh đó nó còn khiến tổng thể khuôn mặt trở nên kém sắc. Do đó, bạn đừng quên chăm sóc cho đôi môi mỗi ngày được khỏe mạnh, tươi tắn.

Không phải tìm kiếm đâu xa, xung quanh chúng ta đầy rẫy các nguyên liệu tự nhiên giúp làm đẹp cho đôi môi vô cùng hiệu quả. Cùng với đó, buổi tối chính là thời điểm chăm sóc làn da tốt nhất. Bởi lúc này, hệ bài tiết hoạt động mạnh mẽ, đào thải độc tố và hấp thụ dưỡng chất một cách hiệu quả. Bạn có thể thiết lập cho mình một kế hoạch chăm sóc đôi môi mỗi tối dựa vào gợi ý dưới đây:

1. Làm sạch môi

Không chỉ da mặt, da môi cũng cần được làm sạch đúng cách. Trải qua một ngày dài, đôi môi thường phải chịu đựng một lớp “mặt nạ” gồm lớp make up, khói bụi, thức ăn… Do đó, quá trình làm sạch môi sẽ giúp làn da được thư giãn. Hơn nữa, vùng da môi không đường làm sạch đúng cách, lâu dần tích tụ sẽ khiến đôi môi xỉn màu, thiếu sức sống.

Tẩy trang giúp loại bỏ bụi bẩn tích tụ trên môi

Giống như vùng da mắt, da môi cũng vô cùng nhạy cảm, tập trung của rất nhiều dây thần kinh. Do đó, bạn không nên sử dụng tẩy trang cho vùng da mặt để áp dụng cho da môi. Hoặc, bạn cũng có thể tự chế tẩy trang tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên.

Bạn thoa một lớp dầu dừa (dầu oliu hoặc mật ong) lên môi, giữ khoảng 10-15 phút để tinh chất thấm sâu vào da. Sau đó, bạn dùng bông tẩy trang lau một lượt nhẹ nhàng, bụi bẩn trên môi sẽ được loại bỏ nhanh chóng. Sau đó, rửa sạch môi bằng nước ấm, đôi môi vừa sạch sẽ lại mịn màng.

2. Tẩy tế bào chết cho môi

Việc tẩy tế bào chết cũng rất quan trọng trong quá trình chăm sóc đôi môi căng mọng, hồng hào. Tuy nhiên, việc tẩy tế bào chết sẽ không thực hiện thường xuyên. Chu kỳ tái tạo của da thay đổi hàng tuần, các tế bào trên lớp thượng bì sẽ hóa sừng và bị bong lên. Do đó, nếu không được tẩy tế bào chết, da môi sẽ khô ráp và xỉn màu.

Bạn có thể sử dụng những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm như chanh, đường, mật ong, baking soda… để tẩy da chết cho môi ngay tại nhà. Bạn cần lưu ý, tẩy da chết không cần phải thực hiện thường xuyên.

3. Mặt nạ môi

Công thức mặt nạ môi từ nguyên liệu tự nhiên được chị em ưa chuộng nhiều nhất là từ dầu dừa. Mặt nạ môi dầu dừa không chỉ cung cấp độ ẩm cho môi mà còn giúp đôi môi căng mọng, hồng hào. Bạn kết hợp ¼ thìa dầu dừa với ¼ thìa mật ong, ¼ thìa sữa chua không đường. Thoa hỗn hợp này lên môi, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 5 phút. Đợi khoảng 15 phút thì rửa lại môi bằng nước ấm.

Mặt nạ dưỡng ẩm, làm mềm môi bằng dầu dừa

Bên cạnh đó, bạn có thể đắp mặt nạ cho đôi môi bằng lô hội. Lô hội chứa các thành phần tự nhiên làm dịu da bị nứt nẻ và nhẹ nhàng loại bỏ đi lớp tế bào da chết. Tinh chất lô hội giúp tăng cường lớp bảo vệ da mỏng trên môi và làm mát. Bạn gọt bỏ vỏ và nhựa xanh, chỉ lấy nguyên phần gel trong suốt của lá lô hội. Thoa gel này lên môi và để qua đêm. Thực hiện thường xuyên, đôi môi sẽ mịn màng, căng mọng lên trông thấy.

4. Các bài tập cho môi

Áp dụng các bài tập đều đặn giúp ngăn ngừa hình thành các nếp nhăn trên môi, tăng cường sự đàn hồi và mềm mại cho đôi môi.

Các đơn giản nhất để tập luyện đó là cười. Bạn chỉ cần thả lỏng cơ thể và cười thật thoải mái. Ngoài ra, bạn có thể tập chu môi – đây là cách thư giãn và massage hiệu quả cho đôi môi căng mọng, quyến rũ.

5. Hình thành thói quen tốt

Uống đủ nước tránh làm khô môi

Ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể được thư giãn, trao đổi chất và đào thải độc tố. Quá trình này diễn ra thuận lợi giúp làn da đẹp lên trông thấy, đặc biệt là đôi môi. Bên cạnh đó, bạn cần uống đủ 2 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể đủ độ ẩm, tránh làm khô da. Chế độ ăn uống bao gồm nhiều rau xanh, trái cây tươi… nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất thiết yếu cho làn da, đôi môi luôn tươi tắn, rạng ngời.

Bài tập cơ miệng giúp trẻ hóa khuôn mặt. Nguồn: Life skills

Như Quỳnh (t/h)