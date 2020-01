Mẹ đảm Hà Nội chia sẻ bí quyết sắm Tết cho gia đình 6 người chỉ hết... 5 triệu

Cứ mỗi dịp tết đến, nhiều bà nội trợ lại kêu trời vì cầm tiền đi chợ ngày Tết chẳng khác gì mất cắp. Không mua thì thiếu đủ thứ nhưng muốn mua đủ thì lại thiếu tiền. Để không chi tiêu quá tay trong dịp Tết, các bà nội trợ hãy đặt mọi thứ trong kế hoạch và thực hiện theo một số bí quyết sau.

Lên danh sách những thứ thiết yếu cần mua sắm

Ngày Tết gia đình nào cũng có trăm thứ phải mua. Nếu không lên một danh sách chi tiết bạn dễ dàng bỏ qua nhiều thứ, thiếu thứ nọ, sót cái kia. Cần nhớ, trong danh sách phải ưu tiên các khoản thiết yếu trước, rồi đến các khoản chưa cần ưu tiên. Ví dụ, thứ tự ưu tiên thường là tiền mua sắm thực phẩm dự trữ, quà biếu bố mẹ ông bà, tiền lì xì, tiền vé xe về quê... rồi đến quần áo, trang điểm... Khi đã lên một danh sách cụ thể, bạn có thể yên tâm đi chợ mà không mua vô tội vạ những gì trông hay ho mỗi khi đi chợ hay siêu thị.

Chị Chu Cẩm Thúy (ở Sơn Tây, Hà Nội) chi sẻ kế hoạch chi tiêu dịp Tết cho cả gia đình chỉ 10 triệu đồng. Cụ thể, tiền biếu Tết nội ngoại 5 triệu đồng, trong đó, chị Thúy dành khoảng 3 triệu biếu bố mẹ chồng, còn 2 triệu biếu nhà ngoại tiêu Tết. Tiền lì xì cho người già và trẻ nhỏ 2 triệu đồng. Vì gia đình không thực sự khá giả nên chị Thúy chỉ mừng tuổi ông bà 2 bên 200k/người, còn trẻ nhỏ thì nhét phong bao 10k, 20k để lấy may. Tiền mua đồ ăn cúng Tất niên và hóa vàng tại nhà riêng là 1,5 triệu đồng, 500 ngàn đồng mua đồ trang trí mâm ngũ quả. Tiền mua bánh kẹo, bia, chè đặt ban thờ rồi đãi khách 1 triệu đồng.

Chỉ mang khoản tiền vừa đủ để mua sắm

Không ít chị em có tật xấu là hễ đi chợ/siêu thị thấy gì hay hay, thích là mua mà không cân nhắc đến công dụng của nó. Do vậy, bạn phải học cách tính toán, chỉ mang đủ số tiền để mua sắm. Tuyệt đối không nên mang khoản tiền quá dư dả, vì tâm lý là mang bao nhiêu tiền sẽ tiêu hết bao nhiêu.

Chị Nguyễn Thị Yến (32 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết nhờ có kinh nghiệm mua sắm thực phẩm rất khoa học mà Tết năm nào nhà chị cũng đề huề Món ăn ngon lạ miệng lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều năm qua, chưa năm nào chị chi quá 5 triệu đồng mua thực phẩm Tết cho cả gia đình 6 người.





Cụ thể, 2 triệu đồng mua thịt bò, vừa để xào ăn nóng hỏi và một phần ngâm dấm làm món nhậu lai rai. 1,5 triệu đồng mua thịt lợn một phần chị để gói bánh chưng, một phần gói giò thủ. Tiền mua trái cây 500 ngàn đồng, 200 ngàn đồng mua các loại rau củ gia vị như dưa chua, củ kiệu, các loại gia vị nấu ăn. 400 ngàn đồng để mua măng, nấm, mọc nhĩ, đa nem. 400 ngàn đồng mua dừa, me về tự làm mứt Tết. Chỉ với 5 triệu đồng cùng công sức tự nấu nướng và chế biến, gia đình chị Yến có đủ số thực phẩm dùng trong vài ngày tết.

Chị Nguyễn Thị Yến (cùng con trai) chỉ tiêu đúng 5 triệu cho toàn bộ số thực phẩm dùng cho 6 người trong dịp Tết

Đưa tiền cho ông bà nội ngoại mua sắm

Rất nhiều cặp vợ chồng làm việc tại thành phố cận Tết mới được nghỉ. Do đó, việc đưa tiền cho ông bà sắm sửa từ trước là khá hợp lý. Các bà các mẹ thường biết cách chi tiêu hợp lý hơn, chị em vừa được đánh giá là tâm lý lại tránh mua sắm bừa bãi.

Như trường hợp của chị Chu Cẩm Thúy đã nói ở trên, trong kế hoạch chi tiêu Tết chỉ 10 triệu đồng, chị đã dành một nửa trong số này để biếu ông bà nội ngoại 2 bên. Khi về ăn tết ở quê chồng, ông bà đã mua sắm toàn bộ thực phẩm nên chị không phải tự tay mua sắm bất cứ thứ gì.

Chỉ nên mua thực phẩm ăn Tết trong 2-3 ngày

Trước đây, quan niệm của người Việt là ăn tết suốt cả tháng Giêng cộng với thực phẩm khan hiếm nên có thói quen tích trữ rất nhiều thực phẩm. Tuy nhiên ngày nay, các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị mở cửa tới đêm 30 và sáng mùng 3 đã hoạt động lại, chợ quê đã họp từ mùng 2 Tết nên mọi người có thể mua sắm bất cứ lúc nào.

Đó là chưa kể, việc tích trữ dài ngày trong tủ lạnh quá nhiều thực phẩm, đặc biệt là các loại rau xanh, trái cây… dễ dẫn tới ăn không hết, để quên thực phẩm làm hỏng, ôi thiu. Do vậy, các mẹ nên từ bỏ thói quen tích trữ nhiều thực phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn cho Sức Khỏe

Mua thực phẩm ở chợ đầu mối vừa tươi vừa rẻ

Có thể thấy 60% trong chi tiêu ngày Tết của các gia đình là dành để mua thực phẩm ăn Tết. Ngoài việc mua số lượng vừa đủ, các chị em nên tìm tới các chợ đầu mối để mua được thực phẩm vừa tươi ngon lại rẻ. Các khu chợ lớn thường là nơi tập trung nguồn hàng để đưa đi các nơi tiêu thụ. Mua thực phẩm và hàng hóa tại đây sẽ được hưởng lợi về giá mà luôn đảm bảo tươi nhất.

Không mua các sản phẩm chỉ để dùng tức thì trong dịp Tết

Người Việt từ lâu vẫn mang tâm lý "sĩ diện" trong ngày Tết, "no 3 ngày tết đói 3 tháng hè". Dịp Tết thì ăn chơi thả ga, mua sắm vô tội vạ nhưng thực tế rất nhiều đồ dùng không được đụng đến. Cụ thể, nhiều gia đình Tết đến là sắm mới đồ gia dụng, đồ bếp để đãi khách nhưng không sử dụng đến, gây lãng phí. Do đó, các mẹ hãy cân nhắc chỉ mua những đồ dùng nào có thể sử dụng trong cả dịp Tết và ngày thường.

Không mua những món đồ khả năng gia đình sẽ được tặng

Dẫu biết khách tới nhà phải có trà có bánh nhưng các chị em chỉ nên mua với lượng đủ dùng. Với gia đình là con trưởng thường được nhiều bà con họ hàng tới chúc Tết, thực tế không nên mua sắm bánh kẹo, đồ ăn vặt quá nhiều để tránh lãng phí. Thay vào đó, hãy tận dụng những món đồ mà gia đình được biếu để sử dụng và đem biếu lại các gia đình khác.

Không sĩ diện khi lì xì

Không ít các mẹ phải đau đầu vì khoản mừng tuổi ông bà bố mẹ bao nhiêu, lì xì cho trẻ con trong nhà bao nhiêu thì hợp lý. Không ít người thích thể hiện nên lì xì cho trẻ con số tiền lớn cho mát mặt. Lời khuyên dành cho các mẹ là hãy tự cân đối tài chính, ứng xử phù hợp với văn hóa từng gia đình để lì xì sao cho hợp lý. Tuyệt đối không vì sĩ diện mà lì xì quá nhiều, để rồi không thu về được đồng nào lại tiếc ngẩn ngơ.

Ưu tiên những món đồ tự làm

Mua quà biếu ngày Tết cũng chiếm kha khá trong danh sách chi tiêu của các gia đình. Bạn không thể tiết kiệm chi phí mà mua những món quà kém chất lượng. Thay vào đó hãy sử dụng đồ handmade để làm quà biếu.

Chị Nguyễn Thị Minh, 34 tuổi ở Minh Khai, Hà Nội có kinh nghiệm nhiều năm tự làm quà Tết cho người thân. Họ hàng nhà chị có khoảng 10 gia đình chị phải biếu quà Tết. Vì thế mỗi năm, chị Minh cũng phải tính thêm 1 khoản khoảng 5 triệu đồng mua quà nhưng chẳng được là bao, quà thì ít, không sang lại không có tình cảm. Do đó, từ 2 năm qua, chị Minh tự tay làm mứt tết biếu bà con họ hàng.

Mứt Tết chị Minh tự làm để làm quà biếu họ hàng

Chỉ với 1 triệu đồng chị Minh mua hai loại quả là dừa non và chuối xanh về làm mứt Tết. Theo chị Minh, 1 quả dừa non có giá 15 ngàn đồng/quả. Nếu làm mứt bằng cùi dừa non, nên chọn loại dừa bánh tẻ, quả thật non để mứt không bị cứng, khô. Dừa càng non thì số lượng quả dừa để làm ra 1kg mứt càng lớn. Nếu cùi dày thì khoảng 2 quả dừa sẽ cho ra 1,5kg mứt dừa non. "Với 10 gia đình anh em họ hàng, mình thường làm 10 túi mứt dừa non. Mỗi túi có trọng lượng 1,5kg. Tính ra chi phí làm mứt dừa non chỉ khoảng 600-700 ngàn đồng. Chi phí này, mình tiết kiệm được gần 2 lần so với khi mua mứt dừa non bên ngoài để biếu Tết. Vì giá 1kg mứt dừa non gần Tết trên thị trường đều có giá 150-180 ngàn đồng/kg", chị Minh chia sẻ.

Với 300 ngàn đồng, chị Minh mua 25kg chuối xanh với giá 200 ngàn đồng. 100 ngàn đồng còn lại chị để mua chanh, đường, dầu ăn, muối chuẩn bị làm món chuối ngào đường. Sản phẩm cuối cùng là 10 túi chuối, mỗi túi 2kg. Như vậy, chị Minh đã có hai món quà biếu vừa đảm bảo an toàn, siêu tiết kiệm lại rất được ưa thích, họ hàng ai nấy đều khen chị đảm đang.

Không mua quá nhiều quần áo

Dịp cuối năm gần như mọi cửa hàng đều giảm giá, xả hàng. Chị em nào có đam mê mua sắm chắc chắn không thể cưỡng nổi. Kinh nghiệm thực tế là chỉ nên mua 2-3 bộ quần áo mới phục vụ đi chúc Tết và du xuân. Chỉ mua khi thấy trang phục thực sự phù hợp với bản thân và mặc được trong nhiều dịp khác. Tuyệt đối không mua chỉ vì chúng được giảm giá mà vứt xó tủ không động đến.

Hà Ly (t/h)