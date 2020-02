Người đàn ông lấy 23 vợ và có 108 người con, sống thọ 256 tuổi nhờ tuân thủ 9 chữ vàng

Vào năm 1930, tờ New York Times đăng tải một bài bào về người đàn ông Trung Quốc sống tới 256 tuổi, lấy 23 người vợ và có tới 108 người con. Mặc dù vẫn còn nhiều thông tin trái chiều nhưng dựa theo lịch sử, nhiều người vẫn khẳng định thông tin này là hoàn toàn có thật.



Theo như bài báo đăng trên New York Times, người đàn ông này là Lý Thanh Nguyên (Li Ching-Yuen). Năm 1928 giáo sư Wu-Chung Chieh của trường đại học Thành Đô phát hiện tài liệu chúc mừng sinh nhật ông Lý Thanh Nguyên 150 tuổi vào năm 1827; thậm chí còn có nhiều tài liệu chúc mừng sinh nhật 200 tuổi vào năm 1877.

Ông Lý Thanh Nguyên.

Dựa theo nhiều tài liệu ghi chép, ông Lý (1677 - 1933) sinh ra tại Kỳ Giang, Tứ Xuyên. Cha ông là một nông dân, kiếm sống bằng nghề đi lấy thuốc. Do đó, ông Lý cũng theo nghề cha, đi lang thang khắp nơi thu thập thảo dược và bán thuốc, trở thành một học giải y học cổ truyền Trung Quốc vào cuối triều Thanh.



Bí quyết sống khỏe, sống thọ nhờ 9 chữ vàng

Khi chia sẻ về bí quyết sống khỏe, sống thọ của mình, ông Lý chỉ gói gọn trong 9 từ đơn giản: "Ngồi như rùa, đi như chim, ngủ như chó". Ông miêu tả các yếu tố mà tuổi thọ cần có là ngồi, đi, ngủ và tâm lý. Do đó, ông luôn tuân thủ quy tắc này và giữ cho mình tư duy hòa bình, tâm lý thoải mái.

Theo các đệ tử, ông Lý thường chỉ ngồi trong phòng để thiền định và thực hành các kỹ thuật thở.



Ngoài ra, ông Lý không uống rượu, cũng không hút thuốc. Ông ăn uống đầy đủ, đúng giờ và đi ngủ sớm. Lúc ngủ, ông nhắm 2 mắt, đầu ngẩng thẳng và không di chuyển trong vài tiếng, tay đặt chạm tới đầu gối. Bình thường, ông Lý rất ít nói, chỉ khi nào cần thiết ông mới nói chuyện. Ông còn có thói quen dùng một ống tre nhỏ gắn vào ngón tay để bảo vệ móng. Móng tay dài thì ông cắt bớt, cất phần móng thừa vào trong hộp.

