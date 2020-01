Bí quyết sống thọ từ món ăn ngọt 'gây nghiện' của cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới

Mới ngày 5/1 vừa qua, bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 117 của cụ Kane đã được tổ chức tại viện dưỡng lão ở Fukuoka, miền Nam Nhật Bản với sự góp mặt của nhiều nhân viên và bạn bè. Được biết, cụ Kane sinh ngày 2/1/1903; trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng đón tuổi mới, cụ tươi cười cho biết “Tôi muốn được thổi nến thêm lần nữa”. Vào sinh nhật lần thứ 108, cụ cũng từng mong muốn sẽ được thổi nến kỷ niệm tuổi 120.



Thói quen học toán, chơi cờ và viết chữ thư pháp đã được cụ bà 117 tuổi duy trì từ rất lâu trước đây. Đến thời điểm hiện tại, cụ vẫn có thói quen này, nhờ đó mà trí lực của cụ thường xuyên được rèn luyện, từ đó giúp cụ minh mẫn hơn.



Món ăn yêu thích nhất của cụ bà 117 tuổi là sô cô la và cà phê. Trước đó, trong bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 116, cụ Kane từng bật mí mong muốn được thưởng thức 100 hộp sô cô la để tận hưởng niềm vui. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, sô cô la là thực phẩm giúp đẹp da, giảm căng thẳng và tăng cường tâm trạng.



Ngoài những thói quen trên, cụ bà Kane còn giữ cho mình luôn suy nghĩ lạc quan, yêu đời và tận hưởng cuộc sống. Dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào, cụ cũng không mất hết hi vọng, vẫn suy nghĩ tích cực. Đây chính là bí quyết giúp cụ ít bệnh tật và trẻ lâu, sống thọ như hiện tại.



