Bị sa thải chưa đầy 24 tiếng, cựu nhân viên công ty bia xả súng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Theo tin từ ANTĐ, vụ xả súng kinh hoàng này xảy ra vào ngày 26/2/2020 gần tòa nhà số 4 tại trụ sở Công ty Miller Coors trên Đại lộ West Highland. Đối tượng xả súng được xác định là một cựu nhân viên của công ty bia Miller Coors.

Theo tin từ đài truyền hình địa phương, gã nhân viên này vừa bị sa thải khỏi nhà máy vào đầu giờ sáng ngày 26/2. Và chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi thất nghiệp, gã ta mang súng đến sát hại nhiều đồng nghiệp cũ.

Sự việc khiến nhân viên và người dân vô cùng kinh hãi

WBBM-TV dẫn nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho biết, gã đàn ông này mang theo một khẩu súng có thiết bị giảm thanh rồi quay trở lại nhà máy và nổ súng vào đồng nghiệp cũ. Gã đàn ông điên cuồng này có thể vào nhà máy bằng thẻ mà gã đánh cắp được trước đó.

Sau khi vụ xả súng xảy ra, hàng chục xe cảnh sát, đội đặc nhiệm SWAT, xe bọc thép và một số xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường và thực thi nhiệm vụ. Thậm chí, cảnh sát địa phương còn huy động một đội rà phá bom đến hiện trường. Cảnh sát Milwaukee nói rằng, họ sẽ điều tra thật kỹ trụ sở Miller Coors.

Khi sự việc xảy ra, lãnh đạo của Miller Coors đã yêu cầu nhân viên phải tìm nơi trú ẩn an toàn để hạn chế tối đa thiệt hại về người. Cảnh sát sau đó phong tỏa toàn bộ các trường học, khu mua bán, tòa nhà gần đó. Cuối cùng, kẻ nổ súng đã bị tiêu diệt nhưng danh tính và động cơ gây án vẫn chưa được giới chức tiết lộ.

Nga Đỗ (t/h)