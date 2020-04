Bị thách thức, gã ma men cầm dao đâm anh ruột chết tức tưởi

Liên quan đến vụ em giết anh trai, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn tiến hành điều tra, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan. Công an đã ra lệnh bắt tạm giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 13/4, Võ Thanh Tùng (SN 1989, ngụ xã Tân ó Xuân, huyện Hóc Môn) có uống rượu. Sau cuộc nhậu, Tùng xảy ra cãi vã với anh ruột là Võ Văn Tuấn (SN 1977). Trong lúc cãi nhau, anh Tuấn thách thức Tùng cầm dao đâm mình. Nói xong, anh Tuấn bỏ đi.

Bị anh ruột thách thức cộng với hơi men đang phừng phừng trong người, Tùng rút con dao chạy về phía anh Tuấn đâm nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó sự việc được người dân trong xóm phát hiện đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Song do vết thương nghiêm trọng, sốc mất máu nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến Bệnh viện

Theo nhân chứng sống ở ấp Đình kể lại, an hem Tuấn thường xuyên xảy ra xích mích, nhưng không ai nghĩ hậu quả nghiêm trọng như vậy. Được biết, buổi chiều xảy ra án mạng cả anh Tuấn và Tùng đều đã uống bia rượu.

Sau khi nhận được tin báo án từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Hóc Môn đã xuống phong tỏa hiện trường, báo cáo vụ việc lên Công an TP Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, Công an TP Hồ Chí Minh đã cử đội nghiệp vụ xuống hỗ trợ điều tra

Được biết, thi thể anh Tuấn sau khi khám nghiệm tử thi xong đã được bàn giao lại cho gia đình. Hiện gia đình đã tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Về phần đối tượng Tùng, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, để xử đúng người đúng tội cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

Trước đó tại Thái Bình cũng từng xảy ra một vụ án mạng tang thương tương tự. Cụ thể, sáng ngày 13/9/2019, gia đình ông Nghiêm Văn T. (trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương) tổ chức lễ cúng tuần 49 cho ông T.. Trong lúc chuẩn bị lên chùa làm lễ thì giữa hai an hem ruột Nghiêm Văn Thắng (29 tuổi) và Nghiêm Văn Thành (20 tuổi) xảy ra xích mích.

Trong lúc nóng giận, anh Thắng đánh Thành gãy rang cửa. Bị đánh đau, Thành vớ con dao trong bếp truy đuổi anh trai. Anh Thắng bỏ chạy nhưng đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt (xóm 6, xã Quang Bình) thì bị Thành đuổi kịp dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.

