Bí thư Vương Đình Huệ: TP Hà Nội đủ khả năng cung cấp, người dân không cần mua thực phẩm tích trữ

Sáng nay (7/3), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hà Nội. Đây là cuộc họp thứ 2 sau được tổ chức sau khi xác nhận được hợp thứ 17 nhiễm COVIC-19.

Ông Vương Đình Huệ cho hay, qua nắm bắt tình hình, lãnh đạo TP biết người dân lo lắng nên đã vào các siêu thị để mua hàng rất đông. Trong khi đó, nguy cơ lây nhiễm ở những khu vực này lải rất lớn.

“Lãnh đạo thành phố chia sẻ lo lắng với người dân, nhưng lo lắng bằng hành động thực tế, tự bảo vệ mình và gia đình bằng cách chủ động thông báo Sức Khỏe với cơ quan chức trách chứu không nên hoảng sợ, lo lắng quá mức”, bí thư Hà Nội chia sẻ.

Đối với nguồn cung thực phẩm, Bí thư Hà Nội cho biết, lãnh đạo TP đã chủ động liên hệ với các đơn vị. Theo đó, Phó tổng giám đốc siêu thị Big C cam kết đảm bảo cung cấp đủ nguồn hàng, và thành phố cũng khẳng định đủ nguồn hàng cung cấp cho dân. Vì thế người dân không phải tích trữ thực phẩm, bởi việc xếp hàng mua thực phẩm quá đông khiến nguy cơ lây nhiễm cao.

Tại quận Ba Đình, tại phố Trúc Bạch – nơi bệnh nhân N. sinh sống đã được tổ chức cách ly, phun khử khuẩn. Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cũng khẳng định, với 189 khẩu trong diện cách ly, quận hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho người dân.

Ở một diễn biến liên quan, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Nguyễn Khắc Hiền trình bày, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội, TP Đã điều tra lập danh sách 33 người tiếp xúc với bệnh nhân N. và 90 người khác tiếp xúc với những người tiếp xúc gần.

Đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân và đã có kết quả. Theo đó, 2 trường hợp nghi ngờ gồm lái xe D.Đ.P (27 tuổi, ở phố Trúc Bạch, Ba Đình) và bác gái bệnh nhân là L.T.H (64 tuổi, phố Trúc Bạch). 25 trường hợp còn lại âm tính. Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị cách ly Bệnh viện Hồng Ngọc – nơi bệnh nhân N. đến thăm khám. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đang phối hợp với sân bay Nội Bài để thu thập thông tin về 217 hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay VN00054 với bệnh nhân.

