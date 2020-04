Bí thư tỉnh ủy Thái Bình nói gì về vụ vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em hành hung phụ xe khách?

Được biết, Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971) cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (Dương Đường, SN 1980) và đàn em hành hung phụ xe khách dẫn đến thương tích 14%.

Công an khám nhà Đường Nhuệ vào ngày 7/4

Đánh giá về vụ án trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhận định, đây là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm, chứng tỏ bị can đã có những hành vi gây bức xúc trong nhiều năm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình để nghị lực lượng Công an phải xử lý nghiêm, khách quan và làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị can; kiên quyết không để sót tội phạm, không để người vô tội bị oan khuất. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng đề nghị, cơ quan Công an phải tiếp tục khẩn trương điều tra , làm rõ những dấu hiệu phạm tội của các bị can trong một số lĩnh vực khác.