Bí thư xã thừa nhận giết cháu họ rồi dựng hiện trường giả đốt xác phi tang trong ô tô

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, bước đầu Bí thư xã Đỗ Văn Minh thừa nhận bản thân là hung thủ sát hại cháu họ rồi dựng hiện trường giả để phi tang, che dấu tội lỗi.

Liên quan đến vụ nạn nhân tử vong trên xe ô tô bán tải cháy rụi, sáng nay (11/5), Công an tỉnh Đắk Nông mở cuộc họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Nông thông tin trong buổi họp báo: Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 4/5/2020 tại Km 146+ 300, Quốc lộ 28, thuộc xã Đắk Som, huyện Đăk Glong. Sau đó, người dân phát hiện bên trong xe có người tử vong nên trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân. Bước đầu xác định, chiếc xe bán tải đó là của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Công an tỉnh Đắk Nông họp báo thông tin về kết quả điều tra bước đầu

Căn cứ từ kết quả giám định và thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định danh tính nạn nhân là Trần Nho Vương (SN 1995, rú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân Vương là cháu vợ của nghi can Minh.

Trong ngày 4/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, huy động lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra. Đến ngày 10/5, Công an bắt giữ được nghi can Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Sau đó, cơ quan điều tra di lý Minh về địa phương và tổ chức khám xét nhà đối tượng Minh. Bước đầu, Minh khai nhận mình là hung thủ sát hại anh Trần Nho Vương.

Hiện trường giả do ông Minh tạo ra sau khi sát hại cháu họ bên đằng vợ

Đỗ Văn Minh Khai, sau khi sát hại nạn nhân đã tạo dựng hiện trường giả bằng cách di chuyển thi thể nạn nhân lên xe ô tô bán tải rồi đốt xác phi tang. Sau khi hành sự xong, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến khi bị Công an bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, điều tra và thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

Ở một diễn biến khác, một lãnh đạo UBND xã Liên Hà cho biết, trước khi xảy ra án mạng, ông Minh từng kể về việc mua gói bảo hiểm nhân thân trị giá hơn 200 triệu đồng.

“Khi khám xét phòng làm việc của ông Minh, Công an phát hiện ra các dấu vết cho thấy chiều 5 ngày trước, người này cùng Vương sang rẫy ở huyện Đắk G’long, Đắk Nông. Tại đây, Vương bị sát hại và nghi phạm tạo hiện trường giả. Công an đang làm rõ nghi vấn ông Minh sát hại cháu vợ vì mâu thuẫn cá nhân hay nhằm trục lợi bảo hiểm”, lãnh đạo xã Liên Hà nói.

Xe bán tải cháy trơ khung trước cổng Viện kiểm sát

Nga Đỗ (t/h)