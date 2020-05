Bí thư xã Liên Hà sát hại cháu vợ thế thân để trục lợi bảo hiểm sẽ bị xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ) sát hại cháu vợ, dựng hiện trường giả đốt xác để thế thân nhằm trốn nợ và trục lợi bảo hiểm, sáng ngày 12/5, Huyện ủy Lâm Hà đã nhận được văn bản từ Công an tỉnh Đắk Nông.

Theo ông Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, Huyện ủy nhận được văn bản vào sáng ngày 12/5. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Ban thường vụ Huyện ủy tiến hành họp quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Đỗ Văn Minh.

"Theo quy trình, chúng tôi nhận được văn bản của cơ quan Công an, sau đó sẽ họp. Nếu thuộc thẩm quyền đến mức thấy vi phạm đã rõ, Huyện ủy sẽ quyết định hình thức kỷ luật cụ thể. Hiện, mọi công việc tại xã Liên Hà của ông Minh đang được giao cho Phó Bí thư thường trực phụ trách, do nhiều ngày ông Minh không đến cơ quan làm việc. Đến chiều nay, sau khi họp, chúng tôi mới có quyết định kỷ luật chính thức đối với ông Minh”, ông Hoàng Thanh Hải cho biết.

Được biết, trước đó, Huyện ủy Lâm Hà đã ra quyết định tạm đình chỉ ông Đỗ Văn Minh vì không có mặt tại nơi làm việc trong nhiều này.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai, đấu tranh làm rõ vi phạm của Đỗ Văn Minh

Trong sáng ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi Giết người. Đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ dấu hiệu Xâm phạm mồ mả, hài cốt người khác của bị can này.

Nói về việc xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật , luật sư Hoàng Trọng Giáp – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: "Hành vi giết người của Bí thư xã Liên Hà gây rúng động dư luận, nhiều người có suy nghĩ rằng sẽ bị Pháp luật trừng trị nghiêm khắc với mức án cao như chung thân, tử hình. Nhưng, đối chiếu quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, hành vi này không thuộc bất cứ trường hợp nào được liệt kê tại khoản 1 Điều này".

Cũng theo luật sư Giáp, Bí thư xã Liên Hà giết người, dựng hiện trường giả có nhiều tình tiết phức tạp. Song mức xử phạt đối với ông bí thư là mức xử phạt của vụ án giết người, còn việc trục lợi bảo hiểm Bộ luật Hình sự (BLHS) chưa có quy định.

Chiếu theo khoản 2 Điều 123, bị can có thể chịu mức án từ 7 đến 15 năm tù, tức là hành vi giết người của Bí thư xã này thuộc trường hợp giết người thông thường, chứ không có tình tiết định khung tăng nặng. Tuy nhiên, trước đó, bị can còn có hành vi đào một nhằm lấy trộm thi thể, có thể hành vi này sẽ được cơ quan tố tụng khởi tố về tội xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt theo điều 319 Bộ luật Hình sự.

Nếu truy cứu tội Giết người và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt thì bị can có thể chịu mức án tổng hợp cao nhất lên đến 17 năm tù. Ngoài ra, bị can phải bồi thường thiệt hại tính mạng, các thiệt hại liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)