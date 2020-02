Bị tố gom khẩu trang bán kiếm lời, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp nói gì?

Gom khẩu trang với tư cách cá nhân?

Liên quan đến vụ việc Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp bị tố gom khẩu trang bán giá cao, trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Hữu Quốc cho rằng mình bị oan và chỉ đứng ra thu mua hộ phục vụ công tác từ thiện.



Ông Quốc nói, ngày 15/2, ông có gặp một người đàn ông tên M.T. cùng một đôi vợ chồng người Campuchia tới liên hệ đề nghị nhờ mua khẩu trang để mang về làm khẩu trang do nước này không sản xuất được khẩu trang.



Ông Quốc đã từ chối lời đề nghị nhưng sau đó, ông M.T. quay lại thuyết phục 2 lần nữa nên ngày 17/2, ông Quốc đồng ý. Sau đó, ông Quốc tìm cách nhờ người gom khẩu trang bằng cách nhờ một nam điều dưỡng tại bệnh viện tên Th. hỗ trợ thu gom khẩu trang. Anh Th. sau này chính là người đứng tên và ký trong các hợp đồng mua bán khẩu trang.

Thông tin tố cáo giám đốc bệnh viện gom khẩu trang bán kiếm lời lan truyền trên mạng xã hội



Ông Quốc kể, đến sáng 19/2, không rõ vì lý do gì, ông M.T không gửi được tiền cho ah Th. nên đã gửi trước hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của mình để nhập hàng.



“Nó đưa tôi một tỷ mấy mà không có giấy tờ gì hết cho nên tôi tin. Tưởng nó đàng hoàng, làm từ thiện”, ông Quốc phân trần. Tổng cộng ông M.T. đã chuyển cho ông Quốc hơn 5,3 tỷ đồng trong nhiều lần.



Về số hàng đã nhập, được biết, điều dưỡng Th. mua khẩu trang với giá khoảng 23,5 triệu/thùng và gom được tổng cộng 202 thùng khẩu trang với 505.000 chiếc. Ông Quốc khẳng định anh Th. mua hàng với tư cách cá nhân, không dùng danh nghĩa bệnh viện.



Đáng nói, sau khi chuyển hàng về kho của ông M.T, người này "ép giá" chỉ còn 11 triệu đồng/thùng đồng thời yêu cầu ông Quốc bắt buộc phải trả lại số tiền còn dư đã chuyển vào tài khoản.



Điều dưỡng Th. gọi điện trao đổi để thương lượng giá với ông M.T. và yêu cầu “nếu không trả được giá thì trả lại hàng”, tuy nhiên người này không chịu.



Ông Quốc nói, người đàn ông này cứ ép giá một nửa và còn dọa đòi mang khẩu trang đến đốt trước cổng bệnh viện. Vị giám đốc bệnh viện thanh minh thêm "muốn làm từ thiện chứ không có mục đích mua bán gom kiếm lời”.



Sau nhiều lần thương lượng bất thành, ông Quốc nói chấp nhận chịu lỗ và bán với giá 12,5 triệu đồng/thùng. Đồng thời, ông Quốc cho biết đã chuyển trả ông M.T. số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.



Tuy nhiên, đến 28/2, ông Quốc cho biết mình vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi có tính chất đe dọa, đòi tiền. Hiện, ông đã trình báo việc này lên Công an quận Gò Vấp để tiến hành điều tra.

Ông Quốc là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp



Báo Người lao động đưa tin, Đại tá Trà Văn Lào – Trưởng Công an quận Gò Vấp cho hay, trước đó ông Phạm Hữu Quốc có gọi điện nhờ can thiệp vì có đối tượng đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, sau đó Quốc lại gọi điện lại nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa không cần can thiệp nữa.



Ngày 28/2, đại diện Công an quận Gò Vấp cũng khẳn định chưa nhận được phản ánh hay bất kỳ đơn tố cáo nào của bác sĩ Phạm Hữu Quốc về sự việc trên. UBND quận đã chỉ đạo thanh tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh thông tin.



Trước đó, đêm 26/2, mạng

Trước đó, đêm 26/2, mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp (TP.HCM) tiến hành thu gom hàng chục triệu khẩu trang để bán kiếm lời. Phản hồi về thông tin trên, bác sĩ Quốc còn cho rằng “không có chuyện đó, họ đang chơi xấu tôi”.

Từng bị tố cáo nhiều lần



Chiều 28/2, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết sau quá trình điều tra ban đầu và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm Chiều 28/2, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết sau quá trình điều tra ban đầu và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm Pháp luật . Đơn vị này đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối với Bác sĩ Phạm Hữu Quốc, chuyển hồ sơ vụ việc qua cơ quan điều tra Công an Quận Gò Vấp làm rõ.



Ông Phạm Hữu Quốc được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp từ năm 2013. Trước đó, ông làm thanh tra viên Phòng Thanh tra Sở Y tế TP.HCM.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp Phạm Hữu Quốc. Ảnh: HTV.



Cũng theo Zing.vn, trong 3 năm công tác tại Phòng Thanh tra Sở Y tế TP.HCM từ năm 2009 đến 2012, ông Quốc từng bị tố cáo 5 lần là "chống lưng" cho các phòng khám Trung Quốc bằng cách thông báo lịch thanh tra của Sở Y tế, để những nơi này đối phó. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Quốc khẳng định việc tố cáo là hoàn toàn sai sự thật và ông là người bị hại.



Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp trao đổi với báo chí rằng, trong thời gian công tác tại bệnh viện quận, lãnh đạo quận từng nhận được một số phản ánh tiêu cực liên quan đến ông Quốc. Tuy nhiên, sau xác minh, quận mới chỉ tiến hành nhắc nhở vài lần và chưa có vi phạm đến mức phải kỷ luật.



Liên quan đến sự việc mới nhất, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Chí Thượng cho hay, Sở chỉ giám sát về mặt chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp trực thuộc UBND quận Gò Vấp về mặt quản lý Nhà nước. Nếu bác sĩ Quốc làm sai thì sẽ phải chịu xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

