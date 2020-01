Bị xử phạt 10.000 USD vì che giấu triệu chứng nhiễm virus corona

Ngày 25/1, đài CNA News đưa tin một người đàn ông Đài Loan đã bị phạt gần 10.000 USD. Nguyên nhân do người này cố tình che giấu các triệu chứng nhiễm virus corona.



Đáng nói, sau khi trở về, người này còn đến một hộp đêm và có tiếp xúc với nhân viên phục vụ tại đây. Được biết, nữ nhân viên này sau đó cũng có các triệu chứng nhiễm virus và phải chữa trị. Hộp đêm nơi vị khách này lui tới sau đó cũng phải đóng cửa 2 ngày để khử trùng toàn bộ.

Theo chuyên gia Pan Chao-ying của Sở Y tế thành phố Cao Hùng, người đàn ông này bị xử phạt 9.987 USD vì vi phạm luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Bệnh viện điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus corona



Hơn 80 người đã tiếp xúc với người đàn ông này kể từ khi trở về từ Vũ Hán sẽ được theo dõi tình trạng sức khỏe cho đến ngày 5/2.



Tờ Nikkei Asian Review đánh giá chính quyền Đài Loan đang có động thái cứng rắn, sẵn sàng sử dụng các biện pháp cách ly để kiềm hãm sự lây lan của virus.

