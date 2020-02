Bị yêu cầu cách ly sau khi trở về từ vùng dịch, người phụ nữ đòi hỗ trợ 250.000 đồng/ngày

Mới đây, Công an TP Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) về trường hợp người dân bất hợp tác trong công tác phòng chống dịch.