Bịa chuyện bị 'bỏ đói' để được về khu cách ly gần nhà, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh , mới đây, Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định xử phạt Ngô Xuân Đình (SN 1992, trú tại xã Hòa Hải, Hương Khê) vì đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào khoảng 22h55 ngày 31/3/2020, tài khoản Facebook Ngô Xuân Đình đăng tải bài viết nội dung bị đánh, bị "bỏ đói" trong khu cách ly Sơn Tây - Hương Sơn, hiện trạng Sức Khỏe yếu, tức ngực, khó thở... Ngô Xuân Đình còn phản ánh "ở đây không có một viên thuốc hay nước cồn gì cả".

Nguyên văn bài viết:

"Lời cầu cứu, tên tôi là Ngô Xuân Đình, hiện tại tôi đang ở khu cách ly Hương Sơn - Sơn Tây. Tôi bị 5,6 đối tượng đánh tôi vào sáng ngày 31/3. Hiện tại sức khỏe tôi đang còn rất yếu, cả ngày nay chưa ăn được miếng cơm nào và tôi thấy rất tức ngực và khó thở, đầu thi đau ê ẩm, không biết chống chọi được đến bao lâu. Ở đây không có một viên thuốc hay nước cồn gì cả nên thấy rất hoang mang. Kính mong các các cấp ngành có thẩm quyền cho em được về Bệnh viện Hương Khê để điều trị. Lời cầu xin tha thiết mong các bạn chia sẻ cho mình với".

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Rất nhiều người đã like, bình luận và chia sử bài viết trên gây hoang mang, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ y tế và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại nơi cách ly.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ tài khoản Facebook Ngô Xuân Đình. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định, Ngô Xuân Đình (SN 1992, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) hiện đang ở Khu cách ly cổng B (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) chính là chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung trên.

Ngày 31/3/2020, Đình và một số đối tượng đã xảy ra xô xát, đánh nhau trong khu các ly nhưng đã được các lực lượng chức năng kịp thời giải quyết. Đình đã được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn thăm khám, chụp chiếu, siêu âm, điều trị chu đáo

Tuy nhiên, do muốn được về Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để cách ly điều trị cho gần nhà nên Đình đã đăng tin sai sự thật lên Facebook.

Xét thấy hành vi của Ngô Xuân Đình vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định xử phạt số tiền 10 triệu đồng.

