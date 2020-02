Các trường đi học trở lại, cha mẹ cần làm gì để phòng ngừa virus corona cho con?

Theo thông báo của nhiều địa phương, học sinh các cấp bắt đầu đi học trở lại từ ngày 17/2. Trước tình hình dịch bệnh tiềm ẩn, các trường học được khuyến cáo tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, khử trùng phòng học, trang thiết bị dạy và học...

Cho con đi học khi dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, nhiều bậc cha mẹ canh cánh nỗi lo con bị nhiễm bệnh, đặc biệt với đối tượng trẻ mầm non và các cấp tiểu học. Bộ Y tế và các chuyên gia khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) cho trẻ khi tới trường, cha mẹ cần lưu ý.



Đo thân nhiệt trước khi tới trường



Theo công văn của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế gửi Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT), góp ý về nội dung phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) trong trường học, cha mẹ cần lưu ý một số biện pháp ngừa lây nhiễm khi trẻ đi học trở lại.



Cụ thể, cha mẹ tăng cường vệ sinh đường hô hấp cho trẻ bằng cách súc họng với nước muối sinh lý. Giữ ấm cho trẻ, tăng cường vận động, cho trẻ ăn chín, uống sôi, đảm bảo dinh dưỡng. Tránh cho trẻ tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã.

Đặc biệt đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, cha mẹ thực hiện đo thân nhiệt cho con tại nhà. Nếu phát hiện trẻ ho, sốt, khó thở cần chủ động cho con nghỉ học và đưa tới cơ sở y tế thăm khám.



Rửa tay nhiều lần trong ngày



Các bé cần được nhận thức để tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Đặc biệt khi trẻ đi học, tránh dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối, không khạc nhổ bừa bãi.



Trẻ không chịu đeo khẩu trang, cha mẹ phải làm sao?



Có một thực tế là trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non và tiểu học thường không chịu đeo khẩu trang vì khiến trẻ cảm thấy khó chịu. Theo các chuyên gia, việc tập cho trẻ đeo khẩu trang mất khá nhiều thời gian và sự kiên trì.



Thứ nhất, cha mẹ hãy chọn những chiếc khẩu trang có hình thù đáng yêu, ngộ nghĩnh theo con vật mà trẻ thích. Thứ hai, chọn khẩu trang có xuất xứ rõ ràng, có kích thước phù hợp với gương mặt bé.

Với trẻ sơ sinh rất cần sự thông khí, khi đeo khẩu trang bé sẽ thiếu thông khí, cha mẹ khó quan sát được mũi, miệng nếu bé khó thở, tím môi... sẽ không phát hiện sớm.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona