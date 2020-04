5 nguyên tắc cần nhớ nếu học sinh bị sốt, ho, khó thở khi đi học trở lại

Từ ngày 20/4, Cà Mau và Thái Bình là hai địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dịch kéo dài. Tiếp đến là Thanh Hóa, Vĩnh Long và nhiều tỉnh thành khác...

Nên làm gì khi trẻ sốt, ho?

Sau lệnh cách ly xã hội đến ngày 15/4, nhiều tỉnh thành bắt đầu cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho khó thở tại trường học.



Nếu phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở: cần tiến hành các bước sau:

1. Đưa học sinh đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí. Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh.

2. Y tế nhà trường phối hợp với cha mẹ khai thác tiền sử tiếp xúc của học sinh (trong vòng 14 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với những người đi về từ vùng dịch, người nghi ngờ, người có xét nghiệm dương tính với COVID-19?).

3. Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường hoặc y tế địa phương để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ.

4. Nếu không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Phối hợp với cha mẹ đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần.

5. Nếu có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì phối hợp cơ quan y tế tại địa phương đưa học sinh đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị.

6. Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì nhà trường thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

Học sinh ngồi cách nhau 1,5m



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, quan điểm của Bộ là trường học phải an toàn thì mới đón học sinh quay trở lại và học sinh phải an toàn thì mới đến trường.



Trong điều kiện Thủ tướng đã phân loại các địa phương theo mức độ dịch (mức độ cao, mức độ nguy cơ và mức độ nguy cơ thấp), Bộ GD&ĐT khuyến nghị với những tỉnh có nguy cơ cao và nguy cơ, chưa nên cho học sinh đi học trở lại. Với những địa phương mà mức độ dịch nguy cơ thấp, có thể cho học sinh trở lại trường nếu các điều kiện an toàn.



Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Bộ GD&ĐT đã cùng với Bộ Y tế đã ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC, ngày 25/2/2020, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, trong đó hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn.



Công văn nêu rõ 5 biện pháp học sinh trước, trong và sau khi đến trường cần làm gì, sau khi tan học về nhà làm thế nào để không lây nhiễm dịch bệnh.

Mỗi học sinh ngồi một bàn, cách nhau 1,5m



Thứ nhất, trước khi đến trường, học sinh được thăm khám Thứ nhất, trước khi đến trường, học sinh được thăm khám Sức Khỏe , đặc biệt trường học phải tiến hành đo nhiệt độ để đảm bảo học sinh đến trường với thân nhiệt cơ thể tốt.

Thứ hai, là phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho các em học sinh.

Thứ ba, học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế mà có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.

Thứ tư, không tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể; các hoạt động chào cờ thì diễn ra trong lớp học.

Thứ năm, Bộ yêu cầu nhà trường đảm bảo học sinh giữ khoảng cách ngồi là 1,5m và phải tách lớp học. Những trường có lớp học quá đông học sinh phải tách làm đôi hoặc hơn nữa để giúp cho học sinh đảm bảo trong phòng học không quá 20 em.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày

Xem thêm: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo thời gian dự kiến cho học sinh trở lại trường

Hà Ly (t/h)