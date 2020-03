Biên phòng chấp nhận chạy hàng chục km mua cơm chay cho bà con ở khu cách ly phòng dịch COVID-19

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và có dấu hiệu lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, trong những ngày qua, số lượng người dân làm ăn, sinh sống bên Lào trở về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị tăng đột biến. Tại những khu cách ly ở cửa khẩu, có muôn vàn câu chuyện "dở khóc dở cười" của người người cách ly khiến lực lượng chức năng khó có thể quên.

Lượng người qua lại tăng đột biến

Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo, Thiếu tá Đặng Trung Thành cho hay trong những ngày qua, lượng người dân làm ăn, sinh sống từ Lào trở về Việt Nam tăng đột biến. Cơ quan chức năng đã phải bố trí lực lượng túc trực 24/24h ở cửa khẩu, hướng dẫn người dân làm thủ tục, bố trí nơi ăn ở, nghỉ ngơi tại khu cách ly tạm ở cửa khẩu. Được biết, kể từ khi Việt Nam và Lào ký hiệp ước phân định biên giới năm 1977, đây là lần đầu tiên xảy ra dịch trên diện rộng.

Dịch COVID-19 bất ngờ diễn ra và lây lan mạnh khiến cuộc sống của các bà con 2 bên biên giới gặp khó khăn, nhiều hoạt động của cư dân các bản kết nghĩa bị tạm dừng. Tuy nhiên, có nhiều người Việt làm ăn bên Lào khi trở về nước lại không muốn đi cách ly 14 ngày nên có hành vi trốn nhập cảnh theo cửa khẩu để trốn cách ly. Trước tình hình này, hàng chục chốt chặn đã được lập nhanh để kiểm soát người dân đi lại giữa biên giới dài 16km do đồn quản lý. Thiếu tá Thành cho hay: "Kể từ khi có lệnh cấm nhập cảnh, đồn đã phát hiện, xử lí 47 trường hợp người dân vượt sông Sê Pôn, theo các lối mòn nhập cảnh trái phép về Việt Nam và đưa vào khu cách li tập trung".

Nhiều lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu La Lay cũng phải căng mình chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Trạm trưởng cửa khẩu La Lay, Đại úy Nguyễn Thanh Minh tâm sự sau khi nước Lào công bố xuất hiện dịch, người dân bắt đầu đổ về qua cửa khẩu La Lay. Hàng trăm người dân từ già trẻ gái trai, đều lên đường về nước. Khi đến cửa khẩu, lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế lập tức kiểm tra Sức Khỏe người dân, hướng dẫn tờ khai y tế và làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của Pháp luật

Nhiều chuyện "cười ra nước mắt" khó có thể quên

Một trong những chuyện "dở khóc dở cười" khiến các chiến sĩ biên phòng nhớ nhất là vào ngày đầu tháng âm lịch vừa qua. Đồn phó Đặng Trung Thành chia sẻ: "Nhiều đòi hỏi phải được ăn cơm chay, đồ ăn mặn họ dùng không được, mà ở Lao Bảo thì làm gì có cửa hàng bán đồ chay. Nhưng để phục vụ người dân, chúng tôi phải cắt cử cán bộ chạy hàng chục km, về tận thị trấn Khe Sanh để mua cơm chay phục vụ bà con". Thậm chí, có những hôm đã đến nửa đêm, đồng hồ sắp điểm 12h sáng, nhiều người dân còn xuống gặp lực lượng chức năng, yêu cầu đi mua giúp cà phê, trà sữa,...

Nhiều người dân về nước có đem theo con nhỏ, các cháu mới chỉ 7-8 tuổi, ngơ ngác lần đầu cùng bố mẹ "chạy dịch". Các chiến sĩ biên phòng, hải quan,... đã dịu dàng chăm sóc, luân phiên bồng bế, đeo khẩu trang, phát sữa cho các cháu nhỏ khiến nhiều người cảm động. Dù ở khu cách ly tạm tại biên giới xa xôi, bộ đội biên phòng cùng các lực lượng khác vẫn luôn cố gắng phối hợp, đáp ứng nhu cầu của bà con, không để bà con phải chịu cảnh thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần.

Tính đến 9h sáng ngày 30/3/2020, hiện Việt Nam đang ghi nhận 194 ca nhiễm COVID-19 , trong đó có 25 ca đã hoàn toàn bình phục. Nhiều ca bệnh nhiễm COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus lần 1, 2, 3, 4, sức khỏe bình thường, dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)