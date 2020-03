Biện viện Bạch Mai chỉ tạm dừng khám theo yêu cầu, không có chuyện phong tỏa

Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã phối hợp với hoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện để tiến hành khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên trong bệnh viện.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai , để đảm bảo an toàn cho những người đến khám cũng như các bệnh nhân đang điều trị nội trú ở bệnh viện, bệnh viện Bạch Mai sẽ dừng hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu và tái khám

Theo VTC News, không hề có chuyện phong tỏa bệnh viện Bạch Mai. Thực tế, bệnh viện chỉ tạm dừng khám chữa bệnh theo yêu cầu và tái khám, còn việc khám chữa bệnh và cấp cứu người bệnh vẫn triển khai như bình thường.

Bệnh viện vẫn khám bình thường với những bệnh nhân theo chương trình quản lý Bệnh Tăng huyết áp, lupus.... Tùy theo thực tế, bệnh viện sẽ cấp phát thuốc tối đa 2 tháng để người bệnh giảm tải việc có mặt tại bệnh viện trong mùa dịch.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đề nghị mọi người khi vào viện nên đeo khẩu trang đầy đủ, nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo an toàn cho bản thân, bảo vệ người bệnh và người thân của họ.

Báo ANTĐ cũng bổ sung, để tránh tập trung quá đông, lộn xộn trước cổng viện, Bệnh viện Bạch Mai đã yêu cầu tạm dừng việc giao nhận và ship hàng trước cổng viện, tạm dừng hoạt động xe ôm trong khuôn viên bệnh viện.

Ngoài ra, trung tâm Dinh dưỡng - Nhà ăn bệnh viện sẽ đảm bảo cung cấp xuất ăn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân nếu có nhu cầu. Bệnh viện cũng đã trang bị cồn khử khuẩn tại tất cả các vị trí có nguy cơ tiếp xúc cao như thang máy, cửa ra vào.