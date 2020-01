Biết bị “cắm sừng”, đúng hôm tổ chức lễ cưới chú rể “công chiếu” luôn clip nóng của cô dâu và anh rể

Hôn lễ được xem là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của cả cô dâu và chú rể. Đây là ngày họ nhận được hàng triệu lời chúc phúc từ người thân, bạn bè… Thế nhưng, với chú rể người Phúc Kiến ( Trung Quốc ) thì ngày tổ chức hôn lễ là ngày đau khổ nhất với anh vì anh buộc phải vạch trần vụ vụng trộm của cô dâu với anh rể của mình.

Một số cứ dân mạng sau khi xem đoạn video “bốc phốt” cô dâu thì đều bình luận rằng, chú rể “chơi lớn” quá. Một số cư dân mạng Trung Quốc gọi đó là ấn tượng đến "khắc cốt ghi tâm" đối với cả tân lang tân nương và tất cả khách mời ngày hôm ấy.

Hình ảnh cô dâu chú rể trong hôn lễ trước khi phát clip

Theo đoạn video được cho là của một vị khách tham gia đám cưới ghi lại, cũng như bao cặp đôi khác, cô dâu chú rể cùng nắm tay nhau tiến lên sân khấu trong điệu nhạc du dương và tiếng vỗ tay chúc khúc của khách mời hai họ nhà trai, nhà gái.

Sau khi cô dâu và chú rể đứng đúng ở vị trí dành cho hai người thì MC đám cưới mời quý quan khách hướng mắt lên màn hình máy chiếu để xem loại đoạn clip về hành tình yêu của cặp tân lang tân nương. Thế nhưng tất cả quan khách, cô dâu và họ hàng đều mắt chữ a mồm chữ ô khi nhìn thấy đoạn clip trên màn hình chiếu.

Đó không phải là những khoảnh khắc lãng mạn mà đó là đoạn clip nóng ghi lại cảnh giường chiếu trong phòng ngủ của một đôi nam nữ. Tất cả mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chú rể hét lên: “Cô đừng tưởng tôi không biết gì!”… Và đám cưới trở thành một mớ hỗn loạn khi hai bên gia đình xông lên sân khấu cãi lộn.

Được biết, nữ chính trong đoạn clip nóng là chính là cô dâu, còn nhân vật nam chính không phải ai xa lạ, đó chính là người anh rể của chú rể. Cảnh tượng hỗn loạn trên sân khấu hôn lễ sau đó được một số khách quan ghi lại và tung lên mạng xã hội

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip được khách mời đám cưới ghi lại

Nói về lý do ngoại tình, cô dâu lên tiếng rằng vì chú rể thường xuyên bạo hành từ khi vẫn còn yêu nhau. Lời bào chữa của người phụ nữ đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội . Bởi theo tin nhắn được công khai trên Wechat, cuộc tình của hai người đã đến bờ vực tan vỡ vì chú rể thường xuyên bạo hành cô dâu khiến người này bị Trầm cảm

Tuy nhiên, sau đó anh chàng này lại nhắn tin xin lỗi, hứa mua nhà, mua xe thì cô dâu lại đồng ý quay lại và tiến hành hôn lễ. Nhưng chẳng ai ngờ được, trong thời gian bi đát nhất của cuộc tình này, cô dâu đã lỡ ngã vào vòng tay của anh rể chú rể.

Tuy nhiên, có một số cư dân mạng có hơi hướng bênh vực chú rể, họ bình luận: “Kể cả như thế nào, tôi vẫn không chấp nhận được việc bị "cắm sừng" như vậy, cô ấy vẫn có thể lựa chọn dứt khoát chia tay cơ mà? Đồng ý quay lại vì nhà, vì xe rồi lại ngoại tình, còn với cả anh rể chồng mình".

Nga Đỗ (t/h)