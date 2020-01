Biết chồng ngoại tình, vợ bán đứt kẻ bội bạc cho “tiểu tam” giá rẻ lấy tiền sắm quần áo Tết cho con

Mới đây, vô tình Edna Mukwana (đến từ Kenya) phát hiện ra việc chồng mình lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Thậm chí, họ còn ăn nằm với nhau như vợ chồng thực thụ. Vụ việc trên đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cô.

Người thân của Edna Mukwana chia sẻ, đây là một cú sốc quá lớn. Nó khiến Edna Mukwana đau khổ trong suốt nhiều ngày liền, thậm chí có những bữa cô đã bỏ cơm vì uất hận.

Mặc dù đây là một cú sốc lớn nhưng khi nhìn lại những đứa con thơ cô tự nói với bản thân rằng, không thể gục ngã, không thể suy sụp. Cuối cùng cô nghĩ ra cách “giải quyết” người chồng bội bạc vô cùng thiết thực và cao tay.

Edna Mukwana tâm sự, cô đã theo dõi chồng mình và bắt tại trận khi anh ta đang ngủ với một người phụ nữ khác trên chính chiếc giường cưới của hai vợ chồng . Sau khi khi đối chất trực tiếp cô đã cấm cửa, không cho phép chồng vào nhà trong suốt 1 tuần.

Edna Mukwana có cách xử lý vô cùng "cứng"

Edna Mukwana kể: “Anh ta kết hôn với rượu chè và những người phụ nữ khác chứ không phải tôi. Khi bắt được quả tang họ dan díu với nhau tôi đã nói với cô gái kia rằng, hãy nhận lấy chồng mình và chỉ cần trả tôi số tiền Ksh 2000 (khoảng 450 nghìn đồng) nhưng cô ấy chỉ gửi cho tôi Ksh1700 (khoảng 390 nghìn đồng). Tôi dùng toàn bộ số tiền để sắm đồ Tết cho các con”.

Nói về chuyện có tha thứ cho chồng hay không, Edna thẳng thắn rằng, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Cô không muốn bản thân bước vào một năm mới với những phiền toán còn lẽo đẽo theo đuôi từ năm cũ.

Edna Mukwana không phải là trường hợp đầu tiên dám “bán chồng” sau khi phát hiện anh ta ngoại tình. Trước đó, hồi năm 2018, một người phụ nữ sống ở Đức cũng đã rao bán chồng bằng hình thức đấu giá trên eBay. Nguyên nhân là do, cô không thể chịu đựng nổi ông ta nữa.

Thời điểm đó, người phụ nữ này rao bán chồng với giá 18 euro (khoảng 460 nghìn đồng) và cô chấp nhận thương lượng với người có thiện chí. Tuy nhiên, sau khi mua bán thành cô cô không chấp nhận đổi trả.

Nga Đỗ (t/h)