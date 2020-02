Biệt thự trăm tỷ bên sông Sài Gòn bị rao bán công khai, Lý Nhã Kỳ bức xúc phản pháo

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng chào bán căn biệt thự trăm tỷ của Lý Nhã Kỳ ở Quận 2, TP. HCM.

Cụ thể, các bài viết đăng tải thông tin khá chi tiết về diện tích căn biệt thự bao gồm: diện tích 20 x 22m = 426m2, kết cấu 1 trệt 4 lầu sân thượng, địa chỉ ngôi nhà... Biệt thư sang trọng lại do sở hữu của một tên tuổi nổi tiếng được rao bán với giá 118 tỷ đồng.

Bài đăng rao bán biệt thự của Lý Nhã Kỳ

Tài khoản S.N quảng cáo: "Một sản phẩm của giới thượng lưu mang lại đẳng cấp cho bất cứ ai sở hữu nó. Một lâu đài như truyền thuyết giữa Sài thành náo nhiệt phồn hoa".



Những thông tin này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của những thông tin này.



Một cư dân mạng để lại bình luận châm biếm: "Bán nhà 118 tỷ, ai lại đăng lên mạng như bán nhà 1,8 tỷ như thế?"

Biệt thự của Lý Nhã Kỳ nhìn từ bên ngoài



Một số ý kiến khác thắc mắc về người đăng bài rao bán biệt thự tự nhận "chính chủ" là em gái Lý Nhã Kỳ. Từ trước tới nay, công chúng đều biết, Lý Nhã Kỳ hiện tại chỉ có mẹ và hai chị gái. Chưa từng có bất cứ thông tin nào hé lộ việc Lý Nhã Kỳ có em gái.



Vietnamnet dẫn lời Lý Nhã Kỳ trả lời về những thông tin này. Nữ doanh nhân khẳng định không hề có ý định bán nhà. "Tôi còn đang định đăng lên Facebook cảnh báo mọi người đây nhưng băn khoăn vì không muốn vô hình trung tiếp tay cho những người muốn trục lợi từ tên tuổi của mình. Có lẽ tôi sẽ sớm đính chính việc này", Lý Nhã Kỳ nói.



Bên cạnh đó, nữ doanh nhân còn phàn nà về việc không ít người rao bán bất động sản trên mạng xã hội luôn cố tình gán ghép thông tin rằng: "Bán nhà ngay bên cạnh nhà Lý Nhã Kỳ/Mua nhà để làm hàng xóm với Lý Nhã Kỳ" khiến cô cảm thấy khó chịu.



Trong khi đó, liên hệ với số điện thoại nhận mua bán nhà Lý Nhã Kỳ được để lại ở cuối bài đăng trên mạng thì không thể liên lạc được.

Không gian bên trong sang trọng, ấm áp theo kiểu châu Âu

Được biết, Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều tài sản giá trị được công chúng đặc biệt quan tâm. Trong đó, phải kể tới căn biệt thự tráng lệ có diện tích hơn 400m2 ở phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (TP. HCM).



Căn biệt thự được ví như tòa lâu đài tọa lạc ở vị trí đắc địa (gần đảo Kim Cương, ngay bên bờ sông Sài Gòn).

Bên ngoài, căn biệt thự được sơn màu trắng, trang trí bằng vô số chi tiết chế tác, điêu khắc tinh xảo. Tuy khuôn viên xung quanh không quá rộng nhưng bên trong biệt thự được thiết kế một diện tích bể bơi khá rộng.

Cầu thang dát vàng và trạm trổ tinh xảo



Không gian bên trong nguy nga lộng lẫy với thiết kế chủ đạo là màu vàng - trắng chủ đạo. Toàn bộ phần trần và tường bên trong được trang trí nhũ vàng sang trọng, nội thất theo phong cách hoàng gia. Đến cả cột nhà, tay vịn cầu thang cũng được trạm trổ, dát vàng tinh xảo.



Được biết, Lý Nhã Kỳ mất 4 năm để xây dựng cơ ngơi đồ sộ này và hiện cô sống một mình tại đây. Ngoài cổng có một bốt gác cho bảo vệ canh giữ; bờ rào xây cao gần chục mét. Căn nhà được lắp đặt camera an ninh nghiêm ngặt.

