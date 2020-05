Đau bụng kèm theo những dấu hiệu này cần nghĩ ngay đến viêm ruột thừa

Ruột thừa là một bộ phận nhỏ như ngón tay cái nằm dưới bên phải bụng, có một đầu bịt kín, đầu kia thông với mành tràng (đoạn đầu tiên của ruột già). Viêm ruột thừa hay còn gọi là ruột tịt, là tình trạng ruột thừa bị viêm và nhiễm trùng. Ruột thừa bị viêm nhiễm có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Biểu hiện “tố cáo” bệnh viêm ruột thừa

Đau bụng

Đau bụng biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất khi bị viêm ruột thừa. Đau bụng trong viêm ruột thừa do viêm thể điển hình có tính chất như sau: Cơn đau khởi phát ở vùng quanh rốn hoặc thượng vị, đi kèm với nôn hoặc buồn nôn. Sau khoảng 2-12 giờ, đau tăng dần và di chuyển xuống vùng hố chậu phải, đau âm ỉ liên tục, tăng lên khi ho hay khi thay đổi tư thế,…

Đau bụng là biểu hiện thường thấy của bệnh viêm ruột thừa





Tùy vào vị trí của ruột thừa mà người bệnh sẽ có cảm nhận khác nhau về vị trí của cơn đau bụng trong viêm ruột thừa. Đau hông lưng (ruột thừa sau mành tràng), đau hạ vị (ruột thừa thể tiểu khung), đau dưới sườn phải (ruột thừa ở dưới gan)…

Sốt



Bệnh nhân thường sốt nhẹ dưới 38 độ C, cũng có thể không sốt, do tình trạng viêm nhiễm của ruột thừa. Nếu có biến chứng viêm phúc mạc, tình trạng nhiễm trùng nặng, gây triệu chứng sốt cao.

Chán ăn

Mặc dù việc chán ăn không hằng định, nhưng gần như luôn xuất hiện trong viêm ruột thừa cấp.





Buồn nôn, nôn

Triệu chứng buồn nôn, nôn trong viêm ruột thừa rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác





Đây là dấu hiệu minh chứng viêm ruột thừa cấp. Nó xuát hiện kèm với đau bụng. Tuy nhiên triệu chứng này có thể đánh lừa bệnh nhân với những bệnh lý như ngộ độc thức ăn, viêm dạ dày

Tiêu chảy

Tiêu chảy chỉ gặp trong một số trường hợp đặc biệt như viêm ruột thừa tiểu khung, viêm ruột thừa đã có biến chứng vỡ, tạo thành ổ viêm ở túi cùng Douglas, vùng thấp nhất của ổ bụng khi đứng, gây kích thích đi cầu.





Nguyên nhân gây viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa được gây ra bởi sự tắc nghẽn lòng ruột thừa do nhiều nguyên nhân, trong đó, sỏi phân là “thủ phạm” thường gặp nhất. Sự tắc nghẽn này làm gia tăng áp lực trong lòng ruột thừa do sự phát triển của vi khuẩn gây nhiễm trùng và tăng tiết dịch của lớp lót trong lòng ruột thừa. Điều này khiến ruột thừa bị viêm, sưng to, có dịch mủ. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, ruột thừa có thể bị hoại tử, vỡ gây viêm nhiễm lan tràn ổ bụng, gọi là viêm phúc mạc.





Biến chứng nguy hiểm của viêm ruột thừa



Viêm ruột thừa là một bệnh lý ngoại khoa khá phổ biến. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng như:

Ruột thừa vỡ: Khi ruột thừa bị vỡ, các vi khuẩn sẽ tràn ra khắp bụng và có thể gây ra nguy hiểm với tính mạng.



Ổ áp-xe trong bụng: Khi ruột thừa để lâu hoặc điều trị không đúng cách vỡ, các cơ quan trong ổ bụng như mạc nối lớn, ruột non,… đến bao bọc lại ổ mủ sẽ tạo thành ủ mổ khu trú trong ổ bụng, gọi là ổ áp-xe.





Điều trị viêm ruột thừa

Viêc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa được xem là phương pháp chuẩn trong điều trị viêm ruột thừa cấp. Bệnh nhân có thể phẫu thuật nội soi hay phẫu thuật mở, tùy theo bệnh nhân có biến chứng hay không.



Gần đây, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, phương pháp điều trị nội khoa sử dụng kháng sinh sớm và hợp lý điều trị thành công cho phần lớn bệnh nhân bị viêm ruột thừa không có biến chứng.



Phẫu thuật là một phương pháp tốn kém, gây đau đớn cho bệnh nhân và tất nhiên, nó cũng kèm một số rủi ro, biến chứng.



Hiện nay, sự ra đời của nhiều loại Hiện nay, sự ra đời của nhiều loại Thuốc kháng sinh có hiệu lực mạnh và phổ kháng khuẩn rộng, phương pháp can thiệp nội khoa có thể sẽ dần dần được áp dụng tại các cơ sở y tế Việt Nam.

Các dấu hiệu nhận biết đau ruột thừa - VTC

Minh Tú (t/h)