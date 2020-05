Bighit xác nhận Jungkook (BTS) tụ tập cùng hội bạn 97-line tại ổ dịch COVID-19 Itaewon

Trước đó, vào ngày 18/5, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin 4 người trong hội bạn 97-line (idol sinh năm 1997) đến ổ dịch COVID-19 Itaewon tụ tập, vui chơi giữa thời gian cách ly xã hội . Những thần tượng bao gồm Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (ASTRO), Mingyu (SEVENTEEN) Jaehyun (NCT) đã tới một nhà hàng và hai tụ điểm giải trí bar, club bất chấp thời điểm bùng nổ dịch bệnh tại Hàn Quốc.

Trước đó, cư dân mạng Hàn Quốc đã truyền nhau đoạn tin ẩn danh về 2 idol A và B xuất hiện tại quán bar tại Itaewon, nhiều nhân chứng khẳng định cả hai đã ở đây trong khoảng thời gian từ 25-26/4. Khi đó, nhiều người tin rằng hai người này chính là Jungkook và Cha Eunwoo, tuy nhiên các Army (fandom của BTS) đã phản đối gắt gao tin đồn này. Người hâm mộ BTS khẳng định idol mình trong sạch, thậm chí khẳng định báo cáo các bình luận sai sự thật và kiện ra tòa.

Tuy nhiên, sau khi danh tính về các nam thần tượng đi bar được công khai, cả công chúng lẫn fan BTS đều cảm thấy choáng váng. Khi Dispatch mới đăng tải thông tin, người hâm mộ còn tỏ ra nghi ngờ, tuy nhiên sau đó chính công ty quản lý của nam thần tượng là Bighit đã xác nhận thông tin trên. Dưới đây là tuyên bố đầy đủ của Bighit về Jungkook, Sức Khỏe Cộng đồng xin trích dẫn bản dịch của Saostars:

"Đây là tuyên bố của chúng tôi về việc Jungkook đến khu Itaewon.

Đầu tiên, chúng tôi muốn trả lời tất các phương tiện truyền thông đã gọi cho chúng tôi về việc Jungkook có ghé qua Itaewon vào tuần trước hay không và cách xử lý tình huống của chúng tôi khi có vấn đề xảy ra.

Đúng là Jungkook đã đến Itaewon. Tuy nhiên, cậu ấy không đến chỗ xác nhận ra bệnh nhân dương tính với Covid-19 hồi đầu tháng 5 và cậu ấy đã đi trước đó khoảng một tuần. Jungkook đã tuân theo các quy định của chính phủ và tự nguyện kiểm tra Covid-19, và chúng tôi quyết định rằng đó không phải là chỗ để chúng tôi có thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu ấy.

Dẫu vậy, chúng tôi không có lý do gì để mặc cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ trước khi chúng tôi có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội. Chúng tôi cúi đầu xin lỗi các bạn.

Jungkook đã đến nhà hàng và quán bar với bạn bè của cậu ấy vào đêm ngày 25/4. Sau đó, cậu ấy không bị ho hay sốt, và nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Jungkook vô cùng hối hận về việc mà mình đã không tuân theo các biện pháp giãn cách xã hội một cách nghiêm túc.

Big Hit Entertainment hiện đang làm hết sức mình để tuân theo các biện pháp phòng ngừa Covid-19 như việc giãn cách xã hội. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để đảm bảo điều này không xảy ra thêm bất cứ lần nữa. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm nhiều người lo lắng, kể cả người hâm mộ".

Thông tin trên đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề hot nhất mạng xã hội Hàn Quốc, thu hút hàng trăm bình luận của cư dân mạng. Rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động của các nam thần tượng cũng như công ty quản lý, bởi đây là một động thái có phần vô trách nhiệm giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm đang bùng phát lần thứ hai tại nước này.

Một số bình luận của Knet như sau: "Army đã đi bình luận khắp nơi và chắc chắn như đinh đóng cột rằng không phải Jungkook đâu, anh ấy không bao giờ đặt chân đến Itaewon. Ôi quỷ thần ơi, để xem bọn nó còn nói được gì vào lần này...", "Army rất chắc chắn Jungkook đã đến một trang trại dâu tây ㅋㅋㅋ đôi khi người bạn tin tưởng nhất lại chính là người phản bội bạn theo cách này đây. Ngay cả Big Hit cũng im lặng, những gì người hâm mộ sẽ nghĩ gì với hành động như vậy. Lần này fan của Jungkook chính là kẻ gây nên mớ lộn xộn này.", "Những người hâm mộ tốt hơn hết là không nên tự che chắn cho idol như kiểu “oppa của tôi..” hay bất cứ điều gì khác..."

Chi Nguyễn (t/h)