Bill Gates là ai và Bill Gates giàu có đến mức nào?

Từng mốc son cuộc đời của tỷ phú Bill Gate

Bill Gates có tên đầy đủ là William Henry "Bill" Gates III, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955, là một doanh nhân người Mỹ, là nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra. Ông luôn có mặt trong danh sách những tỷ phú giàu nhất trên thế giới.



Ông sinh ra trong một gia đình khá giả ở Seattle, Washington, bố mẹ Bill Gates là những người gốc Anh, Đức và Scotland-Ailen. Bố ông là một luật sư có tiếng, mẹ ông thuộc ban giám đốc của công ty tài chính First Interstate BancSystem và United Way of America, và ông ngoại ông, J. W. Maxwell là chủ tịch của một ngân hàng liên bang.



Thuở trung học tại Lakeside (Seattle), Bill Gates học cùng trường với Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft sau này. Dù Allen lớn hơn hai tuổi, song vì cùng yêu thích máy tính nên cả hai nhanh chóng kết bạn và bắt tay vào thực hiện những ý tưởng đầu tiên. Lúc đó, Gates 17 tuổi.



Năm 1973, sau khi tốt nghiệp trung học, Gates đã đỗ thủ khoa Đại học Harvard. Mặc dù thi vào khoa luật, nhưng ông đã sớm thay đổi ý định và nhanh chóng chuyển sang học toán và khoa học máy tính. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp trung học, Gates đã đỗ thủ khoa Đại học Harvard. Mặc dù thi vào khoa luật, nhưng ông đã sớm thay đổi ý định và nhanh chóng chuyển sang học toán và khoa học máy tính.



Harvard chính là nơi để Bill Gates gặp Steve Ballmer, người sau này đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Microsoft.



Năm 1975, Bill Gates bỏ học để cùng Paul Allen chuyên tâm nghiên cứu và phát triển Microsoft. Mặc dù, chưa bao giờ lấy được bằng cử nhân, nhưng Đại học Harvard đã trao tặng cho ông bằng tiến sĩ danh dự vào năm 2007.



Từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Bill Gates đã bắt đầu phát triển phần mềm cho MITS Altair, máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới. Năm 1977, Gates và Allen chuyển đến Albuquerque, New Mexico để tiếp tục phát triển MITS và thành lập công ty phần mềm trẻ của họ.

Đến năm 1979, Gates và Allen chuyển Microsoft về quê hương Seattle, thiết lập cửa hàng đầu tiên ở ngoại ô Bellevue và sau đó chuyển tới Redmond.

Năm 1985, Microsoft phát hành Windows và phát hành IPO vào năm 1986. Vào năm 1987, ở tuổi 31, Bill Gates đã trở thành một tỷ phú.

Bắt đầu từ năm 1995, Gates trở thành người giàu nhất thế giới, với tài sản ước tính khoảng 12,9 tỷ USD. Nhiều năm liên tiếp, tên tuổi ông dẫn đầu trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới.





Độ giàu “khủng” của tỷ phú Bill Gates

Đầu năm 2020, Bill Gates bày tỏ suy nghĩ của mình lên blog: "Tôi giàu có một cách không tương xứng với những gì tôi làm được, trong khi nhiều người khác phải cố hết sức để kiếm ăn”.



Vậy, tài sản của ông giàu có đến cỡ nào?



Với khối tài sản ròng ở thời điểm hiện tại là 108,8 tỉ USD, tỷ phú Bill Gates nằm thứ hai trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới, do tạp chí Forbes bình chọn.

Gates giàu tới nỗi một người Mỹ trung bình tiêu 1 USD tương đương ông tiêu 1,06 triệu USD, con số trên tính ra sau khi Gates trích 27% khối tài sản để làm từ thiện.



Tài sản của ông trong vòng 1 năm qua tăng gần 12 tỷ USD, từ 90 tỷ lên 102 tỷ USD và tăng đến 28 tỷ USD so với 2014.



Cứ một giây, ông kiếm được 380 USD, theo tính toán của Business Insider. Người ta đùa rằng, sẽ rất uổng phí, nếu ông cúi xuống nhặt tờ 100 USD.



Ước tính, nếu tiêu 1 triệu USD mỗi ngày, Gates phải mất đến 285 năm để tiêu toàn bộ số tài sản hiện có. Tuy nhiên, ông cũng là người khá tiết kiệm trong chi tiêu.

Trong đó, với khối tài sản 104 tỷ USD của Gates có thể mua được 2.780 tấn vàng hoặc 1,45 tỷ thùng dầu mỏ.



Dù trích 27% tài sản đi từ thiện nhưng Gates vẫn là người giàu thứ hai trên thế giới. Năm 2010, ông cùng Warren Buffett (giàu thứ tư thế giới) thành lập tổ chức The Giving Pledge khuyên những người giàu nhất thế giới dành phần lớn tài sản để quyên góp từ thiện trong suốt cuộc đời hoặc sau khi mất. Ông cùng vợ thường đến các quốc gia để làm từ thiện, quyên góp hàng triệu USD cho chăm sóc Dù trích 27% tài sản đi từ thiện nhưng Gates vẫn là người giàu thứ hai trên thế giới. Năm 2010, ông cùng Warren Buffett (giàu thứ tư thế giới) thành lập tổ chức The Giving Pledge khuyên những người giàu nhất thế giới dành phần lớn tài sản để quyên góp từ thiện trong suốt cuộc đời hoặc sau khi mất. Ông cùng vợ thường đến các quốc gia để làm từ thiện, quyên góp hàng triệu USD cho chăm sóc Sức Khỏe và phát triển giáo dục.

Tài sản của ông còn cao hơn cả GDP (tổng sản phẩm nội địa) của Croatia, Campuchia và Bahamas cộng lại (Croatia là 63,8 tỷ, Campuchia là 26,6 tỷ và Bahamas là 12,8 tỷ USD). Đồng thời cũng cao hơn người giàu nhất Châu Á, doanh nhân Ấn Độ Mukesh Ambani (55 tỷ USD) và giàu nhất Trung Quốc, Pony Ma (38,2 tỷ USD), cộng lại.

Đem chia tài sản của mình cho mỗi người trên thế giới 10 USD thì ông còn dư 30 tỷ USD.



Theo Cơ quan An sinh Theo Cơ quan An sinh xã hội (Social Security Administration), một người Mỹ có bằng cử nhân sẽ kiếm được trung bình 2,2 triệu USD trong suốt cuộc đời, nhưng Gates chỉ mất hơn một tiếng rưỡi để kiếm được số tiền đó.



Your browser does not support HTML5 video.



Tỷ phú Bill Gates cấm con sử dụng điện thoại di động trước 14 tuổI- VTC 14

Minh Tú (t/h)