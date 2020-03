Binh chủng Hóa học cử 10 xe tới bệnh viện Bạch Mai phun khử trùng, tiêu độc trong đêm

Theo ANTĐ, từ khoảng 18h30 tối 28/3, Binh chủng Hóa học thuộc Bộ Quốc phòng đã điều động lực lượng tới Bệnh viện Bạch Mai để phun khử trùng, tiêu độc toàn bộ không gian bệnh viện. Nhiều xe đặc chủng CDS 1000, Saniz 921, trạm tiêu độc đa năng, xe tẩy độc diệt trùng và các trang thiết bị hiện đại, hóa chất tiêu độc,... đã được điều động tới Bệnh viện . Nồng độ hóa chất phun tẩy trùng các bề mặt được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Theo TTXVN, Phó Tư lệnh Binh chủng Hoá học, Đại tá Phạm Xuân Hưng cho hay đơn vị nhận được chỉ đạo thực hiện phun khử trùng tiêu độc bệnh viện Bạch Mai vào trưa 28/3. Binh chủng đã cử lực lượng trinh sát thực địa, lên kế hoạch khử khuẩn, khử trùng từng đường, hành lang trong bệnh viện.

Lực lượng tham gia gồm khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ từ Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân miền Bắc, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và Tiểu đoàn 905 (Binh chủng Hóa học). Lực lượng đã tập trung tiêu độc, khử trùng toàn bộ không gian trước, trong, phía sau bệnh viện từ đường đi nội bộ, hành lang, ban công,...

Hiện BV Bạch Mai được xem là ổ dịch lớn nhất cả nước với 12 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xác định có liên quan tới bệnh viện. Các chuyên gia cho rằng có 3 nguy cơ lây nhiễm virus tại đây là từ những người cung cấp dịch vụ; từ người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và từ nhân viên y tế. Hiện an ninh đang được thắt chặt tại bệnh viện, tiến hành cách ly toàn bộ bệnh viện, "nội bất xuất, ngoại bất nhập", tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mới, người ra vào đều được kiểm soát rất chặt chẽ. Bệnh viện Bạch Mai cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người lao động để xét nghiệm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã đưa hàng trăm người nhà bệnh nhân trong viện tới khu cách ly tập trung để phòng dịch.



Trước đó, ngày 7/3, Binh chủng Hóa học đã tới phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội phun tiêu độc, khử trùng sau khi phát hiện có bệnh nhân thứ 17. Một phần tuyết phố này đã bị phong tỏa từ ngày 6-20/3. Khu vực Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Bộ nội vụ cũng đã được phun tiêu độc, khử trùng trước đó.

Chi Nguyễn (t/h)