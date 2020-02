Bình Định: Gã trai trẻ cầm dao rượt đuổi đâm chết người tình lớn tuổi, nghi do ghen tuông

VTC New đưa tin, chiều ngày 2/2, Trần Ngọc Hòa (SN 1980, trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đến gặp chị Đ.T.T. (SN 1972, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm từ trước đó.

Tại điểm hẹn, Hòa và chị T. có nói chuyện qua lại nhưng không đồng nhất quan điểm dẫn đến cãi vã, xô xát. Thấy Hòa có biểu hiện hung hăng nên chị T. bỏ chạy.

Khi người tình lớn tuổi bỏ chạy, Hòa liền rút dao thủ sẵn trong người rồi rượt đuổi. Khi đuổi kịp chị T., gã đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sự việc bị nhiều người dân phát hiện và trình báo Công an . Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại phong tỏa hiện trường, tịch thu hung khí và áp giải đối tượng Hòa về trụ sở Công an huyện Tây Sơn để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ án mạng

Tại Công an huyện Tây Sơn, bước đầu đối tượng Trần Ngọc Hòa đã khai nhận hành vi sát hại chị T.. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân có thể do mâu thuẫn tình cảm giữa Hòa và chị T..

Về phần nạn nhân, sau khi bị đâm nhiều nhát chị T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết nghiêm quá nghiêm trọng. Bộ phận pháp y đã vào cuộc làm việc để xác định nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong. Sau khi hoàn thành các bước giám định pháp y, thi thể chị T. sẽ được bàn giao lại cho gia đình để tiến hành tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Cuối tháng 9/2019, Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Dương Văn Quý (29 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Giết người . Theo thông tin ban đầu, chị Bùi Thị Dung (34 tuổi, ngụ Bình Dương) và Dương Văn Qúy có quan hệ tình cảm, sống cùng nhau như vợ chồng.

Tối ngày 21/9, chị Dung tổ chức sinh nhật cho con gái ở nhà và mời Trịnh Xuân Diễn (38 tuổi, quê Thanh Hóa) – bạn trai mới quen đến nhà dự tiệc cùng mọi người. Sau tiệc sinh nhật, anh Diễn ngủ lại ở nhà Dung.

Khoảng 1h ngày 22/9, đối tượng Quý biết tin nên nảy sinh ghen tuông. Quý mang dao đến nhà đâm anh Diễn tử vong. Gây án xong, Quý đến Công an xã hội nghĩa đầu thú về hành vi giết người.

Nga Đỗ (t/h)