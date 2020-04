Bình Dương: 1 buổi sáng phát hiện 2 người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, sáng sớm nay 27/4, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã liên tục phát hiện 2 thi thể nam giới tử vong không rõ nguyên nhân.

Cụ thể, vụ phát hiện thi thể thứ nhất xảy ra tại căn phòng trọ của vợ chồng chị Đinh Thị Não trên đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình (TP Dĩ An).

Chị Não cho biết, khoảng 6h sáng nay, sau khi thức dậy, chị Não lên trên gác gọi chồng là anh Đinh Văn Dũng (36 tuổi, quê Quãng Ngãi) dậy đi làm nhưng không thấy anh Dũng trả lời. Lúc này, chị Não lại gần lay anh Dũng dậy thì bàng hoàng phát hiện chồng đã chết tự bao giờ. Sau đó, sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Khu nhà trọ nơi người vợ phát hiện chồng tử vong bất thường trên gác.

Đáng nói, cùng thời điểm này, cũng trên địa bàn TP Dĩ An tỉnh Bình Dương người dân phát hiện một thi thể người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, nạn nhân là Lê Nguyễn Quốc Hưng (51 tuổi) trú tại dãy trọ trong hẻm 272, đường ĐT743 thuộc phường Tân Đông Hiệp.



Vào khoảng 6h sáng, người dân sống tại dãy trọ ngửi thấy có mùi hôi nên đi kiểm tra thì nhận ra mùi lạ xuất phát từ căn phòng trọ khóa kín của ông Hưng.

Sau nhiều lần gọi cửa không được, mọi người quyết định phá khóa xông vào thì phát hiện thi thể ông Hưng nằm trên võng, đang trong quá trình phân huỷ nặng.

Thi thể nạn nhân đã bước vào giai đoạn phân hủy nặng

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Dĩ An và Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường 2 vụ phát hiện thi thể trên. Hiện các nạn nhân tử vong bất thường đã được lực lượng chức năng đưa về nhà xác tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân tử vong đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

