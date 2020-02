Bình Dương: Dân đi cắt cỏ tá hỏa phát hiện bộ xương người khô trên bãi đất trống

Mới đây, Thượng tá Mai Anh Dũng - Phó trưởng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra vụ phát hiện một bộ xương người khô trên địa bàn.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, vụ việc được phát hiện vào khoảng 17h chiều ngày 10/2 tại một bãi đất trống thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



Thời điểm trên, một người dân đang đi tới khu vực trên để cắt cỏ thì thấy một "vật lạ" nằm dưới đất. Lại gần kiểm tra, người này bàng hoàng phát hiện "vật lạ" hóa ra là... một bộ xương đã khô, nghi là xương người.

Nơi phát hiện bộ xương người khô ở Bình Dương. Ảnh: Vietnamnet

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận được thông tin, công an thị xã Bến Cát và Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và phối hợp điều tra làm rõ.

Báo Vietnamnet đưa tin, đến khoảng 18h cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn chưa được hoàn tất. Tuy nhiên, bước đầu, lãnh đạo công an thị xã Bến Cát xác nhận bộ xương khô được phát hiện trên địa bàn là xương người.

Được biết, khu vực phát hiện bãi đất trống phát hiện bộ xương người có diện tích rất rộng và ít người qua lại.

Tối 10/2 công tác khám nghiệm vẫn chưa hoàn tất. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Hiện lực lượng công an thị xã đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

