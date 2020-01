Bình Dương: Kẻ biến thái đột nhập nhà vệ sinh nữ để hiếp dâm, cướp tài sản

Sáng 4/1, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương , ông Lưu Thế Thuận xác nhận thông tin có một đối tượng đột nhập nhà vệ sinh nữ để hiếp dâm cướp tài sản . Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 3/1 tại nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, thuộc KDC Việt Sing phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương

Chị T.T.S. (35 tuổi, quê Thanh Hóa) vào thời điểm trên bất ngờ la hét, chạy ra từ nhà vệ sinh của Trung tâm kêu cứu. Chị S. trình báo bị một người đàn ông đột nhập vào nhà vệ sinh nữ, kề dao vào cổ và yêu cầu đưa tiền. Chị đưa cho đối tượng chiếc điện thoại nhưng kẻ này không buông tha, thậm chí còn tiếp tục khống chế và hiếp dâm chị S. trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi được lấy lời khai, chị S. khai do đối tượng quá manh động, kề dao vào cổ uy hiếp nên chị không dám chống cự. Khi người phụ nữ chạy ra ngoài kêu cứu thì gã đàn ông trên cũng chạy ra ngoài, bỏ trốn. Chị S. sau đó đã được đưa đi Bệnh viện để giám định, hiện tinh thần đã dần ổn định.

Nhà vệ sinh nơi xảy ra sự việc

Ông Thuận cũng thông tin thêm, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, trích xuất camera và truy bắt đối tượng. Ông Thuận cho biết, kết quả trích xuất camera an ninh cho thấy đối tượng đã nhảy qua hàng rào trung tâm bỏ trốn. Hiện Công an thị xã Thuận An đang dựa vào những hình ảnh từ camera để truy bắt đối tượng manh động này.



Được biết, Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương được xây dựng từ ngân sách của tình và ngân sách tổ chức công đoàn, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí ,... cho công nhân lao động và người dân. 4 bảo vệ được cắt cử túc trực liên tục để bảo đảm an toàn cho người dân, công nhân đến vui chơi, sinh hoạt.

Đột nhập cướp tài sản còn hiếp dâm nữ chủ nhà. Clip: Thanh Niên

