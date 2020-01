Bình Dương: Thương tâm 2 mẹ con bị xe bồn cuốn vào gầm tử vong

Theo thông tin mới nhất, vào khoảng 9h sáng nay, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ngụ Bình Dương ) điều khiển xe máy chở theo 2 con gái trên đường Vườn Dầu hướng về KCN Nam Tân Uyên. Khi đến đoạn thuộc phường Uyên Hưng thì xảy ra va chạm với xe bồn mang BKS: 61C-329.08.

Hiện trường tai nạn

Bé gái may mắn thoát nạn

Cú va chạm khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè, 3 mẹ con bị ngã xuống đường, sau đó bị xe bồn cuốn vào gầm. Kết quả, chị Thu và người con gái lớn tử vong tại chỗ, bé gái còn lại may mắn thoát nạn, được đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Hiện, Công an thị xã Tân Uyên sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.





Your browser does not support HTML5 video.

7 người chết vì vây quanh xe bồn để -hôi dầu- - THDT