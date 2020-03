Bình Dương: Triệt phá sới bạc tiền tỷ ven sông Sài Gòn, 64 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn. Trước đó, ngày 14/3 lực lượng chức năng đã bắt quả tang tụ điểm cờ bạc này tại cánh đồng Cua Đinh (thuộc ấp Dòng Sõi, xã An Tây, thị xã Bến Cát).

64 đối tượng bị bắt quả tang trên sới bạc

Theo Infonet, dựa trên nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Bến Cát lập ban chuyên án và tiến hành triệt phá tụ điểm cờ bạc tại cánh đồng Cua Đinh. Chiều tối 14/3, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, ban chuyên án đã triệt phá tụ điểm này.

Thời điểm khi lực lượng chức năng ập tới, các đối tượng cảnh giới đã báo động cho các con bạc nhưng không kịp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 64 đối tượng gồm 31 nam, 33 nữ đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Đến rạng sáng ngày 15/3, Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ số tiền trên 1 tỷ 250 triệu đồng, trong đó trên 400 triệu đồng thu trên chiếu bạc. Ngoài ra còn có tang vật gồm 1 chiếu bạc in hình chữ Tài Xu, 21 hột xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm và cùng nhiều hung khí.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Được biết, tụ điểm đánh bạc là một bãi đất trống ven sông, ít người qua lại.

Điều tra tụ điểm đánh bạc giữa rừng

Kiều Đỗ (t/h)