Bình nước nóng Rossi Arte - Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình hiện đại

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước, sự mềm mại của những cánh hoa, được thổi hồn theo phong cách lãng mạn nhưng hiện đại của các nhà thiết kế đến từ Học viện thiết kế DO – Paris của Pháp, Rossi Arte được đánh giá là một tuyệt tác nghệ thuật, mang những dấu ấn hoàn toàn khác biệt so với các loại bình nước nóng khác có mặt trên thị trường.

Rossi Arte còn là một sản phẩm để gửi gắm tình yêu thương, sự thấu hiểu khách hàng và tôn vinh, tri ân người phụ nữ – những người luôn hết l òng chăm lo òng chăm lo Sức Khỏe cho gia đình và luôn muốn dành cho gia đình những điều tốt nhất.

Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất

Là sản phẩm cao cấp kế thừa tinh hoa 17 năm phát triển của Rossi - thương hiệu Việt tiên phong gia nhập thị trường bình nước nóng, chiếm lĩnh thị phần số 1 thị trường Việt Nam (xác nhận và chứng thực thông tin của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam năm 2018), bình nước nóng Rossi Arte được đánh giá là một sản phẩm đột phá, định vị lại niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm Việt, vượt trội so với các sản phẩm ngoại. Chính bởi vậy, suốt 2 năm kể từ ngày ra mắt, bình nước nóng Rossi Arte liên tục đứng trong top các bình nước nóng bán chạy nhất thị trường.

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, Rossi Arte được tích hợp đầy đủ các tính năng an toàn như:

Sử dụng công nghệ tráng men UMC siêu bền với men Nano Bạc kháng khuẩn

Thiết kế hiện đại, tinh tế bởi các chuyên gia thiết kế đến từ Pháp

Tăng hiệu suất làm nóng lên tới 97,9% với thanh gia nhiệt siêu bền

Bộ chống rò điện ELCB siêu nhạy

Tiết kiệm 15% điện năng tiêu thụ với bộ ổn nhiệt nhập từ Pháp có độ chính xác cao.

Định chuẩn không gian phòng tắm

Không mang dáng vẻ thô cứng như bình nước nóng thông thường, các đường nét thiết kế của Rossi Arte được bo tròn mềm mại, gợi cảm như những cánh hoa. Cùng với 7 sắc màu thời thượng (Lam vinh quang, Trắng ấm no, Vàng phú quý; Đỏ thịnh vượng, Đen thành đạt, Hồng giàu sang, Xanh hạnh phúc), bình nước nóng Rossi Arte đáp ứng tối đa nhu cầu lựa chọn màu sắc theo phong thủy của gia chủ và biến không gian nhà tắm vốn mang đậm tính công năng thành một nơi thư giãn thú vị.

Đỏ thịnh vượng: Sắc màu của mọi điều may mắn, rực rỡ, thành công, mang sức khỏe, thịnh vượng, an khang đến cho gia chủ.

Lam vinh quang: Là sắc màu biểu tượng cho kiến thức, sự uyên bác và văn minh. Màu lam luôn là lựa chọn để thể hiện sự vinh quang, bản lĩnh, kiêu hãnh vượt lên tất cả để độc tôn tỏa sáng.

Trắng ấm no: Sắc trắng tinh khôi toát lên sự an nhàn, không muộn phiền lo toan. Là sắc màu thể hiện sự ấm no, sung túc.

Đen thành đạt: Gam màu lịch lãm, đẳng cấp và sang trọng. Sắc đen luôn là lựa chọn của những người thành đạt, mang trong mình khát vọng chinh phục để có được thành công.

Hồng giàu sang: Nhẹ nhàng, kiêu sa như một tiểu thư đài các. Sắc hồng luôn là chọn lựa của những người giàu sang, có cuộc sống an nhiên, hưởng thụ.

Xanh hạnh phúc: Xanh lá là màu của sự sống, của khát vọng, yêu thương. Mang đến cảm giác bình dị, nhẹ nhàng nhưng chứa chan hạnh phúc.

Vàng phú quý: Vàng là sắc màu quyền quý, cao sang, thể hiện quyền uy, đẳng cấp quý tộc của người sở hữu.

Kết hợp hài hòa giữa yếu tố công năng và thiết kế đỉnh cao cùng màu sắc đa dạng, bình nước nóng Rossi Arte còn được nhắc đến như là một sản phẩm giúp định chuẩn phong cách phòng tắm, thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp của gia chủ. Có thể khẳng định, Rossi Arte chính là lựa chọn tốt nhất, phù hợp cho nhu cầu sử dụng của tất cả mọi gia đình.

Linh Chi