Bình Phước: Đã tìm thấy thi thể học sinh lớp 12 bị nước cuốn trôi khi đang tắm sông

Đến sáng 1/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy thi thể học sinh lớp 12 bị nước cuốn trôi sau nhiều giờ tìm kiếm.

Tin tức mới nhất ngày 1/5, báo TTXVN thông tin, đến khoảng 8h10 sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể em Nguyễn Thanh Tú (18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).



Được biết, thi thể em Tú được được phát hiện chìm dưới đáy sông, cách hiện trường ban đầu khoảng gần 200m. Tú chính là nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích khi đang tắm sông và vui đùa cùng các bạn cùng lớp chiều 30/4.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 30/4, em Tú cùng hơn 10 học sinh (gồm cả nam và nữ) thuộc trường THPT Thanh Hòa (huyện Bù Đốp) rủ nhau ra khu vực dưới chân cầu Sông Bé (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) để tắm sông và cùng nhau ngắm cảnh, chụp hình.



Khi nhóm học sinh đang tắm và nô đùa, nước Sông Bé bất ngờ dâng lên đột ngột khiến mọi người luống cuống. Những học sinh chơi gần bở đã nhanh chóng chạy lên, còn Tú và 2 học sinh khác ở phía xa bờ nên đã bị nước cuốn trôi.



Các học sinh lên được bờ đã tìm cách quay lại cứu Tú và 2 bạn khác. Tuy nhiên, nước sông dâng mỗi lúc một nhanh, địa hình bên dưới lại nhiều đá nguy hiểm nên cả nhóm chỉ cứu được 2 người bạn kia lên bờ. Tú sau đó bị nước cuốn ra giữa dòng và mất tích.

Ngay lập tức, nhóm học sinh đã báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lộc Ninh, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chuyên dụng và 17 cán bộ xuống hiện trường để tìm kiếm học sinh mất tích.



Cùng các công cụ hỗ trợ và biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ đã tìm kiếm tích cực nhưng do địa hình dưới sông hiểm trở nên công tác gặp nhiều khó khăn. Mãi đến sáng 1/5, nhóm tìm kiếm mới phát hiện ra thi thể em Tú.

