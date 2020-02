Bình Phước: U80 mở sòng bạc tại nhà để thu tiền xâu 200 nghìn/10 ván

Tờ Công an nhân dân đưa tin, chiều ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước ) cho biết, đơn vị mới triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn tại căn nhà thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài.



Theo điều tra trước đó, khoảng 15h20 ngày 2/2, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Bình đột kích sòng bạc trên địa bàn phường. Tại hiện trường, bắt quả tang 20 đối tượng (hầu hết là phụ nữ, cùng hộ khẩu ở TP Đồng Xoài) đang hoạt động đánh bạc theo hình thức bài cào.

Đối tượng bị bắt trong sới bạc



Bên cạnh đó, Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ 140 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 11 xe gắn máy cùng nhiều tang vật khác. Các đối tượng bị bắt quả tang sau đó bị dẫn giải về trụ sở tiến hành phục vụ điều tra.



Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, đã tổ chức đánh bạc ở nhà của bà Bùi Thị Như Thúy (81 tuổi, ngụ tại phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài). Bà Thúy không tham gia trực tiếp vào sới bạc mà ngồi ngoài thu tiền xâu. Được biết, bà Thúy thu 200 nghìn đồng/10 ván.

Xe máy bị thu giữ tại sới bạc

Theo đúng quy định của Pháp luật thì đối tượng Bùi Thị Như Thúy sẽ bị truy cứu tội gá bạc theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự. Điều này quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc như sau:



Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn… thì bị phạt tiền từ 10 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ một đến năm năm.



Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01-2010 hướng dẫn “với quy mô lớn” là tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người đánh bạc trở lên… Như vậy, theo hướng dẫn của nghị quyết, người nào có hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc cho từ 10 người tham gia đánh bạc trở lên chứ không phải là 10 phạm tội đánh bạc trở lên thì mới bị xử lý về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Tôi cho rằng quyết định thay đổi tội danh của Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01-2010 hướng dẫn “với quy mô lớn” là tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người đánh bạc trở lên… Như vậy, theo hướng dẫn của nghị quyết, người nào có hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc cho từ 10 người tham gia đánh bạc trở lên chứ không phải là 10 phạm tội đánh bạc trở lên thì mới bị xử lý về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Tôi cho rằng quyết định thay đổi tội danh của cơ quan điều tra đối với Tây từ tội đánh bạc sang tội gá bạc là chính xác.

Your browser does not support HTML5 video.

Triệt phá sới bạc cực 'khủng', có xe đưa đi đón về như cán bộ

Nga Đỗ (t/h)