Bình Thuận: Bệnh nhân 34 được xuất viện, dỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến phố

9h sáng ngày 3/4, 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện.

Danh sách các bệnh nhân được xuất viện sáng nay gồm: bệnh nhân số 34 Đ.T.L.T. (51 tuổi, nữ doanh nhân, ngụ TP Phan Thiết) - F0 "siêu lây nhiễm" và các bệnh nhân số 38 (28 tuổi, con dâu của BN34), bệnh nhân số 40, bệnh nhân số 41, bệnh nhân số 42, bệnh nhân số 43.

Theo thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, các bệnh nhân này đều đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 . Sau khi xuất viện, các trường hợp này sẽ được đưa đến Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức năng cách ly 14 ngày theo quy định.

Trước đó, sáng ngày 9/3, bệnh nhân số 34 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được xác nhận dương tính với virus corona. Từ nguồn lây F0 này, 8 bệnh nhân tại Bình Thuận được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 11/3 và 12/3.

Bệnh nhân số 34 tặng hoa cảm ơn y bác sĩ. Ảnh: Zing

TS Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, trong tổng số 9 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có 7 trường hợp đã trên 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới, đủ tiêu chuẩn xuất viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài 6 bệnh nhận được tuyên bố khỏi bệnh hôm 3/4, bệnh nhân số 37 (37 tuổi, nhân viên của bệnh nhân 34) cũng đã có kết quả âm tính lần 3. Tuy nhiên, con của bệnh nhân này bệnh nhân số 44 nhiễm COVID-19 hiện vẫn chưa điều trị khỏi nên bệnh nhân xin ở lại cùng con cho đến khi khỏi bệnh.

Lực lượng chức năng dỡ bở barie trên tuyến phố cách ly. Ảnh: VOV

Cũng trong ngày 4/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã thực hiện dỡ lệnh phong tỏa 2 tuyến phố Hoàng Văn Thụ - Ngô Sỹ Liên (thuộc khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết). Ngày 13/3, khu vực này đã bị cách ly do được xem là có nguy cơ truyền dịch lớn nhất của Bình Thuận khi có nhà của bệnh nhân số 38 và bệnh nhân số 43.

Sau 21 ngày, lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ. Chiều 2/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Thuận đã lần cuối lấy 73 mẫu xét nghiệm của các hộ dân trong khu vực phong toả, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. 2 khu phố này cũng đã được khử trùng lần cuối.

Bình Thuận cách ly 2 tuyến phố Phan Thiết Sau sau khi phát hiện bệnh nhân thứ 44

