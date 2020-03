Bình Thuận đã kiểm soát được COVID-19, 9 bệnh nhân đều khỏe mạnh

Theo thông báo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, tính đến hết ngày 20/9, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 9 trường hợp mắc COVID-19 và 109 trường hợp đang theo dõi, giám sát. Tất cả trường hợp trên đều có Sức Khỏe ổn định, khỏe mạnh và không sốt.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Bình Thuận cho biết, qua 8 ngày (từ ngày 12/3) tỉnh này không ghi nhận ca mắc mới. Số tiếp xúc gần (F1) đến ngày 20/3 ghi nhận được là 341 người, tăng 49 trường hợp. Số trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 1.358, tăng 102 trường hợp. Các trường hợp này đang được quản lý cách ly, giám sát sức khỏe chặt chẽ, do đó khả năng lây lan trong cộng đồng hạn chế.

Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong tầm kiểm soát của ngành y tế, do đó, Sở Y tế đề nghị, tất cả người dân trên địa bàn cần bình tĩnh, không nghe tin đồn thất thiệt, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội , chủ động phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện khai báo y tế trung thực.

Chốt kiểm tra y tế tại Mũi Né. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngày 21/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và UBND TP Phan Thiết về đến việc phòng chống dịch COVID-19, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu 4 đơn vị trên phải tăng cường hơn công tác kiểm tra, kiểm soát các trường hợp khách quốc tế đến du lịch tại Bình Thuận sau ngày 17/3 để kịp thời phát hiện, chủ động phối hợp với ngành y tế đề xuất giải pháp nếu phát hiện dương tính với COVID-19.

Trong đó, Công an tỉnh Boinh Thuận có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai ngay công tác kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế đến du lịch tại Bình Thuận với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, vì sức khỏe của cộng đồng.

"Trong trường hợp không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, để xảy ra tình trạng khách quốc tế đến Bình Thuận sau ngày 17/3 dương tính với COVID-19 thì thủ trưởng các đơn vị nêu trên phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh", văn bản nhấn mạnh.

Được biết, bắt đầu từ rạng sáng 21/3, Bình Thuận đã lập 2 chốt kiểm soát y tế với du khách nước ngoài.

Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đến họp bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận.

Kiều Đỗ (t/h)