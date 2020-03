Bình Thuận dùng 1 tấn hóa chất khử trùng TP Phan Thiết sau khi ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19

Tin tức mới nhất ngày 14/2, theo VTC News thông tin, vào 15h cùng ngày Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở TP Phan Thiết ( Bình Thuận ) đã tiến hành phun thuốc khử trùng trên diện rộng.

Your browser does not support HTML5 video.



Để phục vụ cho việc này, khoảng 1 tấn Chloramine B đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Trung tâm Y tế các huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận huy động 11 xe, chia thành 9 tổ, tiến hành phun thuốc khử trùng tại 17 phường, xã thuộc TP Phan Thiết. Trong đó, các tổ phun thuốc chủ yếu tập trung vào những địa bàn dân cư có các trường hợp nhiễm Để phục vụ cho việc này, khoảng 1 tấn Chloramine B đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Trung tâm Y tế các huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận huy động 11 xe, chia thành 9 tổ, tiến hành phun thuốc khử trùng tại 17 phường, xã thuộc TP Phan Thiết. Trong đó, các tổ phun thuốc chủ yếu tập trung vào những địa bàn dân cư có các trường hợp nhiễm COVID-19 và có người tiếp xúc với bệnh nhân (F1, F2).



Đợt phun khử này đã sử dụng khoảng 1 tấn Chloramine. Tại các tuyến lớn sẽ được phun bằng các xe bồn 9.000 lít. Theo đó, các xe nhỏ chở theo các máy phun thẳng vào nhà dân và 2 bên đường. Còn trong các ngõ nhỏ sẽ cho nhân viên vào phun trực tiếp.



Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 14h ngày 14/3 ghi nhận 9 trường hợp dương tính với COVID-19, 203 trường hợp ghi nhận là F1. Trong đó, 78 trường hợp đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ Binh 812 ở La Gi.

Tại các tuyến lớn sẽ được phun bằng các xe bồn 9.000 lít.



Theo Zing.vn, những trường hợp còn lại có kết quả âm tính đã được cách ly và theo dõi tại nhà. Bên cạnh đó, 761 trường hợp F2 cũng đang được quản lý, theo dõi tại nhà.



Trong số 229 mẫu bệnh phẩm được CDC Bình Thuận gửi đi xét nghiệm, đã có 9 mẫu dương tính với virus corona, 138 mẫu âm tính và 82 mẫu vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang.



Thùy Nguyễn (t/h)