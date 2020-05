Blackpink sắp trở lại đường đua Kpop, Blink tổng lực pre-order album

Sau khoảng 1 năm kể từ khi phát hành mini album Kill This Love, Blackpink sắp chính thức trở lại đường đua Kpop, hứa hẹn đem lại nhiều sản phẩm xuất sắc.

BlackPink trở lại sau thời gian dài vắng bóng

Trước đó, vào ngày 18/5, sau hơn 1 năm để người hâm mộ chờ đợi kể từ khi phát hành mini album Kill This Love, YG Entertainment - công ty quản lý của BlackPink chính thức công bố kế hoạch comeback cho nhóm nhạc thần tượng nữ đình đám này. BlackPink vốn được coi là một trong những nhóm idol tiềm năng nhất GEN 3, luôn gặt hái nhiều thành tựu đáng nể dù chỉ có vỏn vẹn chưa đến 20 bài hát. Phía công ty quản lý thông báo:

"Xin chào, chúng tôi là YG Entertainment.

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ và thể hiện tình yêu với BlackPink. Chúng tôi muốn thông báo cho các bạn về kế hoạch trở lại của nhóm trong năm nay. Sau nhiều giờ làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã hoàn thành thu âm hơn 10 bài hát mới của BlackPink và đây sẽ là full album đầu tay của nhóm.

Quá trình comeback của BlackPink trong năm 2020 sẽ bắt đầu bằng một bài hát mở đường vào tháng 6. Đến thời điểm hiện tại, nhóm gần như đã đã hoàn thành việc chuẩn bị cho các buổi chụp hình và vũ đạo. Kế hoạch thứ hai cho đợt comeback này của nhóm sẽ là phát hành đĩa đơn thứ hai vào tháng 7 hoặc tháng 8. Hãy hiểu cho chúng tôi vì không thể tiết lộ thêm vào lúc này. Như đã nói ở trên, chúng tôi đang lên kế hoạch phát hành full album chính thức đầu tiên của BlackPink vào tháng 9 tới."

Blink tổng lực ủng hộ thần tượng, sẵn sàng 'chinh chiến' mọi mặt trận

Trước sự trở lại hoành tráng của thần tượng, các Blink (fandom của BlackPink) đang tích cực dốc sức chuẩn bị cho màn comeback sắp tới của các cô gái tài năng và xinh đẹp. Một trong những dự án lớn Blink đang thực hiện là donate (ủng hộ) tiền mua album. Với hình thức này, các fan sẽ góp tiền vào quỹ chung của các fanbase, fansite lớn và họ sẽ thay mặt người hâm mộ mua album cho BlankPink để tăng thành tích sale. Dù vậy, người tham gia donate sẽ không nhận lại bất cứ album này, mọi thứ hoàn toàn là vì lợi ích của idol.

Do ban đầu YG thông báo BlackPink sẽ trở lại vào tháng 1/2020, dự án donate của Blink đã khởi động từ cuối năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền donate đã đạt tới mức 'khủng', với sự dẫn đầu là các fanbase Trung Quốc với mức donate cán mốc hơn 300.000 bản. Nhiều fanbase khác của các cô gái cũng đang 'đua nhau' tổ chức donate để dồn lực tăng thành tích cho BlackPink, trong đó có dự án trên Ktwon4u đã vượt mốc $10.000 USD (khoảng 231.000.000 VND). Nhờ vậy, hiện album mới của BP đang dẫn đầu BXN sale ngày đầu các nhóm nữ Kpop dù chưa phát hành.

Ngay tại Việt Nam, các V-Blink cũng đang dốc sức ủng hộ cho thần tượng của mình. Một số fanpage lớn đã tổ chức project trợ giá album, order album không lợi nhuận. Fanpage lớn nhất của BlackPink tại Việt Nam bên cạnh việc tổ chức donate cũng đã nhận cọc mua album mới, chỉ riêng trong ngày 17/5 đã đạt con số hơn 500 bản.

Căn cứ vào những dự án mà Blink toàn thế giới đang thực hiện, ước tính số lượng album pre-order của BlackPink có thể cán mốc 500.000 bản. Nếu đúng như vậy, girlgroup đình đám nhà YG sẽ không chỉ lập một thành tích đáng nể trong sự nghiệp, mà còn tạo nên kỉ lục mới về lượt sale ngày đầu và tuần đầu của các nhóm nữ Kpop.

Chi Nguyễn (t/h)