BN17 và BN27 đã 3 lần âm tính, bệnh nhân đi lễ 5 lần/ngày cũng nhận kết quả âm tính lần 1

VOV dẫn lại thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đa số 131 bệnh nhân mắc virus corona chủng mới đang được theo dõi, cách ly và điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước đều có sức khoẻ ổn định.

Theo đó, 26 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19; 5 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2; đặc biệt nhất là 2 bệnh nhân đã cho kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần là bệnh nhân 17 và bệnh nhân 27.

Báo An ninh Thủ đô thông tin, 2 bệnh nhân âm tính lần 3 là bệnh nhân số 17 (SN 1993, ở Trúc Bạch, Hà Nội) và bệnh nhân 27 (70 tuổi người Anh chuyển từ Lào Cai về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Sau khi lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, kết quả 3 lần liên tiếp của bệnh nhân đều là âm tính. Hiện tại, Sức Khỏe của bệnh nhân diễn biến ổn định, không ho, không sốt, đầu óc tỉnh táo.

Ngoài ra, danh tính 5 bệnh nhân âm tính 2 lần với COVID-19 gồm: 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là nữ bệnh nhân người Ireland (67 tuổi) và nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines (BN 59) trên chuyến bay VN0054; 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng gồm 2 du khách người Anh và nữ nhân viên Điện máy Xanh.

Trong những ca xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19, đáng chú ý có BN21 và BN100. BN21 là ông N.Q.T. (61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) ngồi gần hàng ghế với BN17 trên chuyến bay VN0054 từ London về Nội Bài ngày 2/3. BN100 chính là người đàn ông tham dự nghi lễ tôn giáo ở Malaysia trở về TP HCM, dù đã được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng vẫn đi lễ 5 lần/ngày từ 4-17/3.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19